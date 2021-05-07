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Российские туристы вновь интересуются отдыхом в Хорватии

TourDom
10 часов назад
Хотя авиасообщение с Хорватией еще официально не восстановлено, российские туристы находят возможность попасть на ее курорты. Добраться можно либо на грузо-пассажирских рейсах российских перевозчиков, либо зарубежными авиакомпаниями с пересадками.
Российские туристы вновь интересуются отдыхом в Хорватии
Фото: TourDomTourDom
Из Москвы в Пулу в мае можно отправиться рейсами Nordwind (вылеты по средам) или S7 (по воскресеньям). В первом случае за билет на 19–26 мая нужно заплатить от 24 466 руб., во втором (на 16–23 мая) – от 15 765 руб.
Если же необходимо долететь до других городов на побережье, то сделать это можно самолетами Austrian Airlines. Например, в Сплит и обратно 15–22 мая можно слетать за сумму от 53 055 руб., а 22–29 мая – от 61 794 руб., а в Дубровник – от 48 196 руб. с вылетом и 15, и 22 мая.
Напомним, что хорваты уже готовы принимать гостей из нашей страны и для пересечения границы с туристическими целями необходимо предъявить либо отрицательные результаты ПЦР-теста, сданного не ранее 48 часов до въезда, либо положительный результат анализа на антитела, полученный также за двое суток, либо справку о вакцинации, сделанную не менее чем за 14 дней, либо документ о выздоровлении от COVID-19, а также подтвердить оплаченное проживание – бронь отеля, частных апартаментов, аренду судна или право собственности на жилье или яхту.
Визу Хорватии можно получить в 19 городах России как самостоятельно, так и через аккредитованных туроператоров или агентов.
Сами туроператоры, которых опросил корреспондент TourDom.ru, уже наблюдают увеличивающийся спрос, но туров пока не продают.
«Запросы есть как на наземное обслуживание, так и на организацию тура на регулярных рейсах. В спросе как популярные 4-5* отели, так и новые, не очень раскрученные на российском рынке. Если говорить о регионах, то в первую очередь это Истрия, Сплит и Дубровник. Но мы, как и весь рынок, ждём разрешения со стороны российских властей, а пока бронируем всех желающих по акции “предзаказ” без оплаты тура до открытия регулярного авиасообщения»,
– пояснила заместитель гендиректора по маркетингу туроператора «ПАКС» Любовь Чучмаева.
Заграница,АК S7,
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