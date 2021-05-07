Российские туристы вновь интересуются отдыхом в Хорватии

Напомним, что хорваты уже готовы принимать гостей из нашей страны
и для пересечения границы с туристическими целями необходимо предъявить либо отрицательные результаты ПЦР-теста, сданного не ранее 48 часов до въезда, либо положительный результат анализа на антитела, полученный также за двое суток, либо справку о вакцинации, сделанную не менее чем за 14 дней, либо документ о выздоровлении от COVID-19, а также подтвердить оплаченное проживание – бронь отеля, частных апартаментов, аренду судна или право собственности на жилье или яхту.