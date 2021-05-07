Российские туристы вновь интересуются отдыхом в Хорватии

Хотя авиасообщение с Хорватией еще официально не восстановлено, российские туристы находят возможность попасть на ее курорты. Добраться можно либо на грузо-пассажирских рейсах российских перевозчиков, либо зарубежными авиакомпаниями с пересадками.

Если же необходимо долететь до других городов на побережье, то сделать это можно самолетами Austrian Airlines. Например, в Сплит и обратно 15–22 мая можно слетать за сумму от 53 055 руб., а 22–29 мая – от 61 794 руб., а в Дубровник – от 48 196 руб. с вылетом и 15, и 22 мая.