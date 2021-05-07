Почему нельзя купаться ночью в Красном море

Туристов, которые отдыхают на Красном море, часто предупреждают о том, что в нем запрещено купаться по ночам. Однако мало кто знает, в чем причина такого запрета на самом деле. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Все дело в обитателях Красного моря. Например, днем морские ежи предпочитают находиться на глубине либо прятаться в зарослях кораллов и растений, а ближе к ночи они перебираются на прибрежную полосу, поскольку там им теплее и безопаснее. А когда морской еж замечает движение более крупного и потенциально опасного существа, он выпускает в воду множество иголок. Впиваясь в тело человека, они впрыскивают под кожу токсичные вещества. Стоит отметить, что их яд не смертелен, однако он вызывает массу неприятных ощущений.

Также в Красном море есть множество морских звезд, и один из видов представляет опасность. Из-за внешнего вида их называют Терновым венцом. Ночью существ можно не заметить и случайно наступить, ожог вызовет боль и отек.

Кораллы также представляют опасность — ночью их легко не заметить и пораниться об острые края. Однако особую опасность представляют так называемые Огненные кораллы. Их яд вызывает боль и дыхательный спазм.

Также ночью туристов могут поджидать такие морские хищники, как мурены, чью укусы заживают долго и довольно болезненно, морские змеи, после укуса которой необходима скорая медицинская помощь, и многие другие.