Страна, которую можно снять в аренду

Для состоятельных туристов власти страны Лихтенштейн придумали очень интересный вариант для хорошего времяпрепровождения — государство сдается в аренду за 70 тысяч долларов в сутки. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Заплатив определенную сумму можно провести время в этом княжестве вместе с друзьями или деловыми партнерами, или же сделать сюрприз второй половинке.

Лихтенштейн — самая маленькая страна в Европе, ее площадь составляет всего 160,4 квадратных километров, а население около 35 тысяч человек.

Интересно, что арендатор при желании может ввести собственную денежную единицу и дорожные знаки на время пребывания на территории государства. За отдельную плату даже можно заказать новый герб страны и шествование процессии в честь «нового владельца». Стоит отметить, что все это никак не влияет на местных жителей.

Состоятельные путешественники, которые намерены арендовать страну Лихтенштейн, должны уведомить об этом властей государства не менее, чем за полгода до приезда. А если же турист передумает, то ему придется заплатить 50 процентов от суммы первоначального взноса.