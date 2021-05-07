Кто живет в самом одиноком доме в мире

На небольшом острове Эдлидаэй в Исландии расположен белый дом, вокруг которого нет ничего, кроме травы и скал. «Рамблер» расскажет, кто живете посреди Атлантического океана.
Некоторые уверены, что этот дом принадлежит какой-нибудь известной певице, другие считают, что миллиардеру, а некоторые и вовсе думают, что это пристанище религиозного отшельника. На самом деле некоторое время назад, еще в XVIII веке, на этом острове жили несколько семей, однако к 1930 году он опустел из-за труднодоступности территории и суровости климата. Местные жители переехали в более населенные регионы Исландии в поиске лучших возможностей. И позже, в 1950-х годах, Ассоциация охотников соорудила эту базу, члены которой используют его, когда приезжают на необитаемый остров поохотиться на тупиков.
Этот дом дает приют охотникам и туристам. В коттедже есть сауна, которая работает с помощью системы сбора дождевой воды, там нет водопровода или электричества.
Со временем это место стало настолько популярным, что некоторые туристические компании стали организовывать поездки на остров. Поскольку Эдлидаэй является основным местом гнездования буревестников и других морских птиц, ему присвоен статус заповедника, поскольку в отсутствие людей его почти полностью заселили птицы.