Кто живет в самом одиноком доме в мире

Некоторые уверены, что этот дом принадлежит какой-нибудь известной певице, другие считают, что миллиардеру, а некоторые и вовсе думают, что это пристанище религиозного отшельника. На самом деле некоторое время назад, еще в XVIII веке, на этом острове жили несколько семей, однако к 1930 году он опустел из-за труднодоступности территории и суровости климата. Местные жители переехали в более населенные регионы Исландии в поиске лучших возможностей. И позже, в 1950-х годах, Ассоциация охотников соорудила эту базу, члены которой используют его, когда приезжают на необитаемый остров поохотиться на тупиков.