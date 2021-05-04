Хасима – заброшенный остров-призрак в Японии

Пограничный остров — именно так с японского переводится "хасима". Он находится в Восточно-Китайском море, приблизительно в 15 километрах от Нагасаки. "Рамблер" расскажет о таинственном японском острове-призраке.

История острова

Остров также имеет второе название - Гункандзима. В переводе на русский оно означает крейсер. Так его называет сами японцы, так как остров действительно напоминает огромный корабль.

До 1810 года остров представлял собой лишь слегка поросший зеленью обломок скалы, на котором гнездились морские птицы, порой находили прибежище рыбаки из Нагасаки и с соседнего острова Такасима.

Но все изменилось, когда возле скалистой местности было найдено месторождение угля. В 1887 году первую шахту на Хасиме основал семейный клан Фукахори, а в 1890 году остров за 100 000 иен выкупил японский промышленный концерн Mitsubishi.

Расцвет острова

Здесь началось стремительное строительство, один за одним строились дома для проживания рабочих и их семей. Все больше и больше рабочих стало приезжать на остров, и к 1959 году Хасима стала самой густонаселенной на планете. Плотность населения достигла 5239 человек на квадратный километр.

На территории острова была своя школа, детский сад, храмы, бассейны, кафе, рестораны и даже собственное кладбище. Городу сулило прекрасное будущее, но как бы не так.

Неминуемый конец

С течением времени запасы угля на острове стали заканчиваться, да и нефтяная промышленность стала потихоньку вытеснять добычу угля. Когда запасы угля стали близиться к завершению, рабочие стали съезжать с острова Гункандзима.

И вот последний житель покинул остров Хасима 20 апреля 1974 года. С тех самых пор стал необитаем. Некогда оживленный кусочек земли в Восточно-китайском море превратился в остров-призрак, разрушающийся со временем. Сейчас он наводит ужас. Это одна из самых страшных экскурсий в Японии.

Всемирное наследие ЮНЕСКО

В 2008 году было предложено включить остров Хасима в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Южнокорейские власти возражали, указывая на страдания, которые претерпели корейские подневольные рабочие во время войны. Оставшимся в живых какие-либо компенсации японского правительства или Mitsubishi не были предусмотрены.