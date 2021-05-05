О чем стоит знать перед поездкой в ОАЭ

Объеденные Арабские Эмираты — одно из самых привлекательных мест для российских туристов. «Рамблер» расскажет о чем стоит знать перед долгожданным путешествием в ОАЭ.
Страна объединяет семь эмиратов. Самый большой — Абу-Даби, а самый маленький — Аджман. Однако, выбирая туры в ОАЭ, российские туристы отдают предпочтение таким эмиратам, как Дубай и Шарджа.
Виза для поездки в ОАЭ не требуется. По прилете в ОАЭ в паспорт туриста бесплатно ставят штамп о прибытии в страну. Виза действительна 30 дней.
Зачастую в ОАЭ едут за качественным шопингом — здесь множество многоэтажных торговых центров и рынков. Самый известный из них — The Dubai Mall. А если же вы приехали, чтобы увидеть достопримечательности, то вот список самых-самых из них:
- Дубай — небоскреб Бурдж-Халифа, острова Пальм.
- Абу-Даби — мечеть шейха Зайда, парк Ferrari World, набережная Корниш, Арабский парк дикой природы на острове Яс.
- Шарджа — пешеходная зона Аль-Касба, форт Аль-Хиш, парк пустыни Шарджи.
Также перед поездкой в ОАЭ нужно знать о некоторых важных общепринятых правилах, чтобы не попасть в неприятности. Например, не смотреть на молящихся мусульман и не фотографировать их без разрешения, не появляться в общественных местах в слишком откровенных нарядах. В мечеть можно приходить исключительно в закрытой одежде и строго в определенное время, когда разрешен вход туристам.
В общественных местах мужчинам и женщинам запрещено проявлять чрезмерную близость, например, обниматься и целоваться. Также в каждом Эмирате свои правила относительно употребления и транспортировки алкоголя, поэтому перед путешествием стоит с ними ознакомиться.
Еще стоит знать о том, что отели ОАЭ не размещают туристов младше 21 года без сопровождения взрослых. Также местные жители строго относятся к соблюдению чистоты. Штраф за выброшенную обертку или окурок на улице или пляже составляет от 200 дирхамов (3 200 рублей). И, на последок, удивительный факт — в ОАЭ нельзя ввозить ничего, что было произведено в Израиле и даже вещи с логотипом Израиля, их отберут на таможне или даже могут отказать во въезде.