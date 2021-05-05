О чем стоит знать перед поездкой в ОАЭ

Объеденные Арабские Эмираты — одно из самых привлекательных мест для российских туристов. «Рамблер» расскажет о чем стоит знать перед долгожданным путешествием в ОАЭ.

Страна объединяет семь эмиратов. Самый большой — Абу-Даби, а самый маленький — Аджман. Однако, выбирая туры в ОАЭ, российские туристы отдают предпочтение таким эмиратам, как Дубай и Шарджа.

Виза для поездки в ОАЭ не требуется. По прилете в ОАЭ в паспорт туриста бесплатно ставят штамп о прибытии в страну. Виза действительна 30 дней.

Дубай — небоскреб Бурдж-Халифа, острова Пальм.

Абу-Даби — мечеть шейха Зайда, парк Ferrari World, набережная Корниш, Арабский парк дикой природы на острове Яс.

Шарджа — пешеходная зона Аль-Касба, форт Аль-Хиш, парк пустыни Шарджи. Зачастую в ОАЭ едут за качественным шопингом — здесь множество многоэтажных торговых центров и рынков. Самый известный из них — The Dubai Mall. А если же вы приехали, чтобы увидеть достопримечательности, то вот список самых-самых из них:

Также перед поездкой в ОАЭ нужно знать о некоторых важных общепринятых правилах, чтобы не попасть в неприятности. Например, не смотреть на молящихся мусульман и не фотографировать их без разрешения, не появляться в общественных местах в слишком откровенных нарядах. В мечеть можно приходить исключительно в закрытой одежде и строго в определенное время, когда разрешен вход туристам.

В общественных местах мужчинам и женщинам запрещено проявлять чрезмерную близость, например, обниматься и целоваться. Также в каждом Эмирате свои правила относительно употребления и транспортировки алкоголя, поэтому перед путешествием стоит с ними ознакомиться.