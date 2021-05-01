Россия ужесточила правила въезда: как теперь вернуться в страну

Раньше гражданам России, прибывающим на родину из зарубежных стран, нужно было заполнить анкету и сдать ПЦР-тест в течение 72 часов. С 1 мая в силу вступают новые правила. Об этом сообщает "Рамблер".

С 1 мая 2021 года российские граждане, пребывающие из любой заграничной страны и любым видом транспорта, должны сдавать два ПЦР-теста по прибытии в Россию. Первый тест делается в течение 72 часов, второй – с перерывом не менее 24 часов, но в течение 5 дней от даты прилета. Информация об этом указана в официальном Постановлении 13 от 16.04.2021 главного санитарного врача РФ.

С 1 мая двойные ПЦР-тесты необходимо делать всем пребывающим из-за рубежа вне зависимости от страны отправления. При этом до получения результатов теста и загрузки их на портал Госуслуг туристы обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Экспресс-тестирование можно сделать прямо в аэропорту сразу по прилету в страну. Стоимость услуги составляет около 2000 рублей на одного человека.