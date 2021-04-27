Россияне массово увлеклись отдыхом на любимом курорте богачей

Ассоциации Туроператоров России (АТОР). Россияне увлеклись отдыхом на Мальдивах и скупили практически все туры на курорт на майские праздники. Об этом сообщается на сайте

Фото: Mohamed Nashah / Unsplash Mohamed Nashah / Unsplash

Так, по информации экспертов, спрос на путешествия на любимый курорт богачей в этом году сильно вырос. Согласно данным министерства туризма Мальдивских островов, с 1 января по 21 апреля в стране побывали более 365 тысяч иностранных туристов, из них почти 80 тысяч — гости из России.

Уточняется, что в прошлом году за то же время на Мальдивах отдохнули почти в три раза меньше отечественных путешественников. Кроме того, представители компании Coral Travel заметили, что на прошлой неделе 55 процентов от бронирований на Мальдивы пришлось на туры с вылетом в мае.

«На данный момент можем отметить загрузку рейсов на майские праздники 95 процентов (вылет 1 и 8 мая). Ежегодно в этот период, ввиду высокого спроса, повышаются тарифы, и этот год не стал исключением, однако благодаря специальным предложениям от партнеров стоимость туров вполне приемлемая»,

— сообщает пресс-служба ANEX Tour.