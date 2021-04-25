Страны, в которые едут только самые отчаянные туристы

Отправиться в любую точку мира не является проблемой для современного путешественника. Но желание побывать во всех странах мира может обернуться большими проблемами, так как существуют государства, которых, напротив, стоит избегать даже самым большим любителям экстремального туризма. Подробнее в материале "Рамблера".

Судан

В Судан ездят немногочисленные искатели острых ощущений, так как ситуация в стране никогда не отличалась стабильностью - на протяжении последних сорока лет в стране постоянно идут гражданские войны. По данным Wikipedia, в 2000 году Судан посетило 38 000 иностранных граждан. Но тем немногочисленным туристам, которые все-таки решают отправиться в эту страну, необходимо сделать прививки против холеры, брюшного тифа, столбняка, менингита, желтой лихорадки и малярии.

Туристам запрещено загорать на пляже в купальниках и пить алкогольные напитки.

Ирак

Одно из самых неблагополучных государств мира. Страну постоянно раздирают гражданские войны и бесконечные террористические акты. И несмотря на то, что в Ираке действительно есть, на что посмотреть, отправиться сюда готов лишь самый отчаянный путешественник.

В Ираке нельзя есть стоя или на ходу, шумно разговаривать, официально запрещены спиртные напитки, но арак и пиво можно без труда приобрести в местных магазинчиках. Но употреблять их у всех на виду не стоит.

Сомали

Государство с восхитительной природой и историческими памятниками является одной из самых небезопасных стран мира. Сомали раздирают гражданские войны, а власть фактически сосредоточена в руках народного ополчения.