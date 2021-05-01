Над какими местами не летают самолеты

Существуют места на планете, которые гражданская авиация старается облетать. Маршрут над ними может быть опасен для пассажиров и экипажа самолета. Как правило, лайнеры не летают над странами из-за того, что там ведутся боевые действия. Так существует риск того, что даже самолет гражданской авиации могут сбить. "Рамблер" рассказывает про места, над которыми не летают самолеты.

Сирия

Когда в стране началась Гражданская война, мировое сообщество предлагало приостановить полеты над этим государством и северным Ираком. Однако авиакомпании не были к этому готовы, но полеты над Сирией все-таки запретили из-за того, что там активизировалась террористическая группировка, запрещенная в России. Сейчас самолеты до сих пор не летают над Сирией.

Эритрея и Эфиопия

Эти две страны — не самые нестабильные в Африке, но в 1991там закончилась Гражданская война. Ее результатом стало существование отдельного государства Эритрея. Несмотря на то, что конфликт давно закончился, на севере страны случаются столкновения, поэтому некоторые регуляторы полетов рекомендуют облетать этот регион.

Ливия

Эта страна также стала бесполезной из-за гражданской воны, которая началась в 2011 году. Конфликт периодически вспыхивает вновь, поэтому перелеты над Ливией оказались прекращены на длительное время. В частности, мировое сообщество сделало это из-за того, что власти страны закупили оружие, которое можно использовать против авиалайнеров.

Синайский полуостров