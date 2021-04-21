В соцсетях туристы жалуются на утомительный трансфер из Каира до курортов Египта. Вот, например, как одна из россиянок описывает дорогу до Шарм-эль-Шейха:

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

«Нужно сразу предупреждать туристов, что это 6 часов в автобусе без возможности выхода в туалет (один раз). С содроганием вспоминаю этот путь Каир – Шарм, так как у нас сломался автобус и нас не выпускали в туалет, вокруг была полиция, дети плакали». По ее мнению, до туристов нужно доносить информацию обо всех минусах трансфера из Каира: «Пусть лучше будут готовы к такому, а по факту всё окажется лучше».

Редакция TourDom.ru предложила прокомментировать эти замечания нашему корреспонденту в Хургаде Владимиру Новикову , который неоднократно пользовался автобусным маршрутом.

По его словам, 500-километровая дорога до курортов идет по пустыне, поэтому во время вынужденной остановки автобуса, например в случае поломки, «за кустик не сходишь». Если в автобусе не работает туалет, а такое бывает в транспортном средстве экономкласса, пассажирам придется терпеть. Специальная санитарная остановка на маршруте предусмотрена только одна, обычно на полпути и длится 25–30 минут.

«Однажды я ехал ночным рейсом и сломался автобус, – рассказывает Владимир Новиков. – Часа полтора ждали, когда приедет замена: дело было зимой, холодно. Но такой форс-мажор возможен везде: я, например, попадал в такую же ситуацию в 100 км от Москвы. В нашем автобусе был туалет, но вышел из строя. Ну не повезло. Мужчины заходили за автобус».

Надо иметь в виду, что пассажиров ожидают и вынужденные остановки на блокпостах. По дороге в Хургаду документы проверяют один раз, на пути в Шарм-эль-Шейх – чаще, 2–3 раза. Если автобус рейсовый, то иногда эта процедура длится долго: у полиции могут быть вопросы к местным жителям.