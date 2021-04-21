Италия продлит действие виз для россиян

Власти Италии приняли решение о продлении виз, действие которых истекло в период пандемии COVID-19. Об этом с 21 апреля СМИ сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

По его словам, это позволит выдавать въездные документы уже в мае, вне зависимости от того, когда страна сможет окончательно принять туристов.