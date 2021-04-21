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Италия продлит действие виз для россиян

Мира Маркина
5 часов назад
Власти Италии приняли решение о продлении виз, действие которых истекло в период пандемии COVID-19. Об этом с 21 апреля СМИ сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано.
По его словам, это позволит выдавать въездные документы уже в мае, вне зависимости от того, когда страна сможет окончательно принять туристов.
К подобным мерам власти Италии прибегают не в первый раз. Весной 2020 года государство уже продлевало действие туристических виз для тех, кто не смог посетить его из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Италия начнет принимать россиян летом 2021 года.
Заграница,Видео,
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