Италия продлит действие виз для россиян

Власти Италии приняли решение о продлении виз, действие которых истекло в период пандемии COVID-19. Об этом с 21 апреля СМИ сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано.
По его словам, это позволит выдавать въездные документы уже в мае, вне зависимости от того, когда страна сможет окончательно принять туристов.
К подобным мерам власти Италии прибегают не в первый раз. Весной 2020 года государство уже продлевало действие туристических виз для тех, кто не смог посетить его из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.