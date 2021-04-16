«Всей семьей сделали прививки ради поездки в Турцию и пролетели!»

Большинство считает, что хуже всего обычным людям, которые собрались поехать к морю, а теперь не могут из-за высоких цен. За такой вариант проголосовало 33% из 1225 человек, принявших участие в опросе.

«Тем, кто прошел вакцинацию ради заграницы, взял отпуск, распланировал бюджет и купил путевку»; «Всей семьей сделали прививки только ради поездки и пролетели», – так объяснили свой выбор участники.

Немало читателей – 18% – полагают, что главный удар приняли на себя те, кто забронировал отдых через турфирмы, поскольку «те, кто купил организованные туры, вынуждены или всё потерять, или доплачивать». «Купили бы отдельно билеты и отель через агрегаторы, деньги бы им вернули, а так покормили туроператоров и привязаны теперь к ним», – пишет один из них.

А многие – 15% – считают, что, напротив, больше всего пострадали именно самостоятельные путешественники, те, которые сами организовали свой отпуск.

Достаточно голосов было отдано и за варианты, связанные с туриндустрией. Так, 18% уверены, что больше всего в проигрыше турагенты России, 7% – что туроператоры, а 9% сочувствуют турецкому бизнесу.

Как бы ни голосовали пользователи нашего телеграм-канала, очевидно, что в той или иной степени от закрытия самого массового зарубежного направления пострадали и туристы, собиравшиеся в Турцию самостоятельно или организованно, и турбизнес.