Если не в Турцию: 5 зарубежных стран, куда можно уехать уже на этой неделе

После приостановки авиасообщения в Турцию и Танзанию многие наши соотечественники печально оглядываются по сторонам, скрупулезно изучают новости туризма, прикидывая, есть ли шанс вырваться из четырех стен.

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Вместе с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip мы подобрали пять стран, которые рады российским туристам и к тому же предъявляют не слишком жесткие требования для въезда. Цены и правила въезда действительны на момент публикации.

Иордания

Стоимость поездки: перелет до Аммана обойдется минимум в 40 000 рублей туда-обратно. Цены на жилье с высокими оценками постояльцев начинаются от 500 рублей за ночь (в хостеле). Если ищете гостиницу, рассчитывайте на сумму от 2000 рублей.

Правила въезда: туристам нужно предъявить два отрицательных ПЦР-теста. Первый должен быть сделан на родине максимум за 72 часа до вылета, второй — в аэропорту по прибытии (оплатить его нужно заранее; если прилетаете в аэропорт Аммана, это можно сделать тут).

Страна привлекает любителей исторических достопримечательностей: тут и Петра, и древний город Гадара, и поселения времен Римской империи. А еще — знаменитая пустыня Вади Рам, в которой мечтают провести ночь многие путешественники. Учтите, что май — последний перед летом комфортный месяц для посещения экскурсий, потом будет слишком жарко. Если хотите более расслабленного отдыха, отправляйтесь на Мертвое море — там в мае уже можно купаться, а вот в Красном может быть немного прохладно. Еще один вариант — термальные источники Маин, рядом с которыми находится отличный спа-центр.

Черногория

Стоимость поездки: билет из Москвы в Тиват и обратно стоит от 39 000 рублей. Хорошие гостиницы недалеко от центра города доступны от 3500 рублей за ночь, но можно сэкономить, поселившись в гостевом доме или апартаментах (от 1500 рублей за ночь).

Правила въезда: нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный максимум за 72 часа до прилета, либо справку о наличии антител IgG, выданную максимум за 30 дней. Въезд также разрешен туристам, прошедшим полную вакцинацию, в том числе «Спутником V» (вторая доза должна быть получена не менее чем за 7 дней до въезда).

Небольшая страна, которая привлекает любителей красивой природы, захватывающих дух видов и свежайших морепродуктов. Маленький городок Тиват расположен в живописной бухте, на склоне горного хребта. Тут здорово просто гулять по набережным и улочкам в горах. Из достопримечательностей — Музей флота, старинный замок Буча и несколько церквей. Если есть возможность, арендуйте машину, чтобы поездить по стране. Например, можно заехать в очаровательный старинный город Пераст, где сохранились дворцы и соборы XVII- XVIII веков. А если любите ходить пешком, обязательно прогуляйтесь по национальному парку Ловчен.

Кипр

Как добраться: лететь удобнее всего в Ларнаку, стоимость билета из Москвы и обратно стартует от 23 000 рублей. Цены на жилье начинаются от 1000 рублей за ночь в хостеле. Апартаменты можно снять за 2500 рублей, номер в отеле — за 3200.

Правила въезда: туристам нужно пройти два ПЦР-теста — один перед въездом (не позднее чем за 72 часа), а второй сразу после прибытия. Если вы вакцинированы сертифицированной в туристам нужно пройти два ПЦР-теста — один перед въездом (не позднее чем за 72 часа), а второй сразу после прибытия. Если вы вакцинированы сертифицированной в ЕС вакциной, ПЦР сдавать не надо, но «Спутник V» в список пока не входит.

Соскучились по Европе? Тогда вам точно сюда. Греческая кухня, уже почти настоящее лето — в мае температура воздуха прогревается до +25 °C, а кое-где уже даже можно купаться — и множество достопримечательностей. Советуем взять в аренду авто и поехать осматривать города и природные красоты острова, тем более, сейчас для этого самая подходящая погода: летом будет довольно жарко. Обязательно посетите столицу, Никосию, и прогуляйтесь по старому кварталу. Поезжайте в Аматус и Курион, загляните на гору Олимп (тут по легенде жили Уран и Гея с дочерью Афродитой). Погуляйтесь по пляжу Лара, который облюбовали черепахи, и по природному заповеднику Троодосу.

Грузия

Стоимость поездки: билеты из Москвы и обратно обойдутся от 24000 рублей. Цены на жилье радуют: номер в отеле с отличными оценками гостей можно найти за 1500 рублей за ночь.

Правила въезда: туристы должны иметь на руках справку с результатами ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета, и заполнить электронную форму. Подойдет также сертификат о пройденной вакцинации, в том числе «Спутником V».

Страна, словно созданная для гастротуров. Хачапури, хинкали, оджахури, аджапсандали, чашушули — звучит как музыка. Прелесть Тбилиси в том, что он почти как Москва: тут можно найти рестораны с кухней любого региона страны, и обязательно будет вкусно. За лишние килограммы можно не переживать: вы точно не сможете усидеть на месте, когда вокруг такая красота. По Тбилиси хочется гулять с утра до ночи, рассматривая дома и фотографируя виды на город. А еще рекомендуем отправиться в небольшое путешествие — например, в горы, к Казбеку. Такой отпуск запомнится надолго.

Армения

Стоимость поездки: перелет в Ереван из Москвы стоит от 22 000 рублей. Проживание довольно бюджетное — номер в отеле с высокими оценками можно найти от 1500 рублей за ночь.

Правила въезда: потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на русском, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.