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"Потеряли сотни тысяч рублей и нервных клеток": как россияне отреагировали на закрытие Турции

Анна Арсеньева
3 часа назад
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге объявила об ограничении полетов в Турцию на 1,5 месяца — с 15 апреля по 1 июня. Причиной стало ухудшение ситуации с коронавирусом: в последние дни в стране фиксируют более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Около офиса авиакомпании Turkish Airlines в Москве уже с утра собралась очередь из людей, желающих вернуть свои билеты. "Рамблер" рассказывает, как отреагировали россияне на приостановку авиасообщения.
Многие туристы уже купили билеты в Турцию на апрель и май и забронировали апартаменты. Как сообщило агентство "Москва", на отдых должны были полететь 533 тысячи россиян. До конца мая они забронировали путевок на 32 миллиарда рублей. Кто-то планировал улететь в другие страны с пересадкой в Стамбуле: из-за закрытых границ это было единственным возможным вариантом попасть в пункт назначения.
"А что делать тем тысячам людей, для которых Турция - первая из стыковок в перелете, и которые потеряли сотни тысяч рублей и нервных клеток? Деньги вы мне возвращать будете? Хотя бы дали две недели на смену планов и поиск свободных денег. как дети малые, запретить все одним днем!" — написала в Twitter пользовательница под ником @3_galki.
Туристам пообещали вернуть деньги за билеты и путевки или предложили сменить даты и направление поездки. На сайте Роспотребнадзора появилось сообщение, что путешественники по закону могут требовать расторжения договора с туроператором и возврата средств из-за угрозы собственному здоровью. Татьяна Голикова поручила Ростуризму принять меры для помощи купившим туры в Турцию россиянам, речь шла в том числе и о финансовой поддержке. Однако, по мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, при аннулировании путевки не стоит рассчитывать на полный возврат денег, так как компании уже понесли определенные расходы. При этом у некоторых туры "висят" еще с прошлого года.
"И билеты на руках, и лодка в Мармарисе забронирована на всю команду( позанимались блин парусным спортом",

"Тянул до последнего, купил тур на 15-е апреля вечером в пятницу... через полчаса стало ясно, что зря",

"Пять лет копить на Стамбул, и вот так все обернулось",

"Купила тур, который превращается...превращается...в туалетную бумагу",
— возмутились туристы.
Twitter
Однако другие пользователи посчитали, что россияне сами виноваты, что их отдых отменился, так как ехать за границу во время пандемии — это риск:
"Сразу было понятно, что ехать в Турцию - это бред. Заболеваемость там высокая, пандемия, правила меняют страны на ходу, не въехать и не выехать нормально. Зачем это все? А потом писать, какая плохая Россия и те, кто платят налоги, что их смельчаков не вызволяют",

"Нормальные россияне на майские праздники на дачу едут шашлык кушать, а не слушать про "Натаща"",

"Все в Крым, хватит кормить Турцию".
Заграница,Видео,Татьяна Голикова,Дмитрий Горин,Turkish Airlines,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,Роспотребнадзор,
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