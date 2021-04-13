Туристам пообещали вернуть деньги за билеты и путевки или предложили сменить даты и направление поездки. На сайте Роспотребнадзора
появилось сообщение, что путешественники по закону могут требовать расторжения договора с туроператором и возврата средств из-за угрозы собственному здоровью. Татьяна Голикова поручила Ростуризму
принять меры для помощи купившим туры в Турцию россиянам, речь шла в том числе и о финансовой поддержке. Однако, по мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина
, при аннулировании путевки не стоит рассчитывать на полный возврат денег, так как компании уже понесли определенные расходы. При этом у некоторых туры "висят" еще с прошлого года.