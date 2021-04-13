Многие туристы уже купили билеты в Турцию на апрель и май и забронировали апартаменты. Как сообщило агентство "Москва", на отдых должны были полететь 533 тысячи россиян. До конца мая они забронировали путевок на 32 миллиарда рублей. Кто-то планировал улететь в другие страны с пересадкой в Стамбуле: из-за закрытых границ это было единственным возможным вариантом попасть в пункт назначения.