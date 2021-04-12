Чего ждать от кенгуру в Австралии

Кенгуру является не только символом Австралии, но и ее коренными жителями. У них большие и мощные задние доги, ступни, приспособленные для прыжков, длинный массивный хвост для равновесия и маленькая голова. «Рамблер» расскажет подробнее об этих животных, а также о том, чего от них можно ожидать.

Местные жители Австралии уверяют, что кенгуру уже привыкли к топам наблюдающих за нами туристов. По статистке, эти животные нападают на человека очень редко. Обычно они наоборот побаиваются людей. Однако, если же самец почувствует в человеке угрозу, то уже не остановится. Проявляя агрессию, взрослые кенгуру ведут себя так, как будто борются с себе подобным и будут использовать все методы и приемы, чтобы победить. Один из таких приемов — удар задними лапами, который лучше не испытывать на себе.

Чтобы все это избежать, нужно следовать мерам предосторожности, а именно не подходить слишком близко, не провоцировать животное и держаться в стороне от самки с ее детьми.

Если вы все же почувствовали угрозу, то не стоит бежать. Важно при этом сохранять спокойствие и по возможности отползти или отойти в полуприсевшем состоянии на безопасное расстояние.

А теперь немного фактов: