Въезд в Египет сейчас: что нужно знать туристу?

Для поездки россияне должны иметь распечатанную медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Ее необходимо сделать не ранее чем за 72 часа до вылета. Отсчет времени начинается с даты забора биоматериала, о чем указывается в документе. Следует обратить внимание, что справка должна быть на английском языке, а также содержать печать лаборатории и QR-код для перехода к ее сайту и данным о пассажире и результате тестирования.

Добавим, что прилетающие непосредственно в Хургаду или Шарм-эль-Шейх могут сдать тест в аэропорту по прибытии. Стоимость услуги составит около 30 долларов. От тестирования освобождены дети до 6 лет.

Для въезда в Египет также потребуется заполнить специальную форму декларации о состоянии здоровья. Что касается визы, то для россиян, прилетающих в аэропорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, она предоставляется бесплатно. Максимальный срок пребывания – до 30 дней. Такой порядок действует как минимум до 30 апреля. Туристам, которые прилетают в Каир, виза уже понадобится. Оформить ее можно прямо в аэропорту за 25 долларов. Перед поездкой россиянам следует убедиться, что срок действия загранпаспорта составляет более 6 месяцев со дня окончания запланированной поездки. Кроме того, для въезда в Египет необходимо оформить страховой полис, покрывающий расходы на лечение COVID-19.

Туристам следует обратить внимание: при возвращении в Россию транзитными рейсами через третьи страны от них могут потребовать предъявить ПЦР-тест перед посадкой на самолет. Для прямого перелета Каир – Москва справка не требуется.

В настоящее время в Египте, как и в большинстве других стран, действует масочный режим. Маску необходимо носить во всех общественных местах, включая магазины и общественный транспорт. Комендантского часа в стране нет. Рестораны и кафе работают с ограничениями по числу посетителей до 22:00, а торговые точки – до 21:00. Открыты и египетские достопримечательности и святыни, но также с ограниченной пропускной способностью. Местные отели работают с 50%-ной загрузкой.