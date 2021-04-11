Деринкую: самый большой подземный город

Каппадокия, полупустынный регион в центральной части Турции, славится своими пещерными поселениями, среди которых есть полноценный подземные города. И самый крупнейший из них — Деринкую. «Рамблер» расскажет об этом месте подробнее.

Город был построен в II—I тысячелетии до н.э. Его случайно обнаружил местный житель в 1963 году, когда разбирал стену своего дома. Он продолжил раскопки и увидел сложную туннельную систему с дополнительными пещерными комнатами. Уже спустя два года город было решено открыть для туристов.

Деринкую вырублен из мягкого вулканического туфа. На протяжении веков в этом месте укрывались от набегов кочевников, религиозных преследований и прочих опасностей. Деринкую достигает глубины около 60 метров (восемь ярусов). В древние времена город мог приютить до 20 тысяч человек вместе с продовольствием и домашним скотом.

В городе есть такие помещения: винодельни, жилые комнаты, храмы, конюшни, кухни, места для собраний, школы, винные погреба, часовни, пекарни, столовые, помещения, где отжимали масла, различные мастерские, оружейные склады. Есть даже подземное кладбище.