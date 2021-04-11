Деринкую: самый большой подземный город

Каппадокия, полупустынный регион в центральной части Турции, славится своими пещерными поселениями, среди которых есть полноценный подземные города. И самый крупнейший из них — Деринкую. «Рамблер» расскажет об этом месте подробнее.
Город был построен в II—I тысячелетии до н.э. Его случайно обнаружил местный житель в 1963 году, когда разбирал стену своего дома. Он продолжил раскопки и увидел сложную туннельную систему с дополнительными пещерными комнатами. Уже спустя два года город было решено открыть для туристов.
Деринкую вырублен из мягкого вулканического туфа. На протяжении веков в этом месте укрывались от набегов кочевников, религиозных преследований и прочих опасностей. Деринкую достигает глубины около 60 метров (восемь ярусов). В древние времена город мог приютить до 20 тысяч человек вместе с продовольствием и домашним скотом.
В городе есть такие помещения: винодельни, жилые комнаты, храмы, конюшни, кухни, места для собраний, школы, винные погреба, часовни, пекарни, столовые, помещения, где отжимали масла, различные мастерские, оружейные склады. Есть даже подземное кладбище.
Точные размеры Деринкую до сих пор точно не определены. По мнению ученых, на данный момент исследовано лишь 10-15% от всей территории города.