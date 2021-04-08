Самые опасные туристические страны мира

Отправляясь в путешествие, мы планируем набраться приятных впечатлений и воспоминаний. При выборе направления не забудьте проверить, не значится ли оно в списке опасных. Есть государства, о них подробнее расскажет "Рамблер".

Мексика

Государство в Северной Америке с читается крупнейшей испаноязычной страной мира. Это экзотический край ковбоев, текилы и кактусов. Местные жители приветливые и глубоко верующие люди. Однако за пределы туристических районов лучше не заходить.

Дело в том, что уровень жизни и безопасности в Мексике довольно низкий. Криминогенная обстановка в некоторых городах просто ужасная: секс-туризм, торговля наркотиками и высокий уровень преступности.

Индия

Индия славится своим богатством и культурным многообразием. Это страна контрастов, где жители говорят на 1000 языках, при этом почти все знают хинди. Поражает и количество памятников: храмовые башни, скульптуры, дворцы и мавзолеи.

Однако рядом с величественным Тадж-Махалом ютятся ряды бедных лачуг. В Индии высокий уровень коррупции, а медицина не развита, большое количество людей погибают на дорогах из-за отсутствия правил, регулирующих движение. Также в Индии очень высок процент преступлений сексуального характера. Экология тоже оставляет желать лучшего. День, проведенный в Мумбаи, приравнивается к выкуриванию 100 сигарет.

ЮАР

Жестокой системы апартеида больше нет в этой стране, но последствия ее ощущаются до сих пор. Наличие множества преступных группировок влияют на уровень преступности в стране. Однако отважные туристы все равно едут в ЮАР ради природного и культурного наследия.