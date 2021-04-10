Тунис и Европа: как границы снова открываются для россиян

Пандемия полностью изменила туристический бизнес по всему миру, но спустя год карантинов и локдаунов страны начали постепенно "приоткрывать" границы. "Рамблер" разбирался, куда теперь стали пускать россиян.

Африка ждет

Министр туризма Туниса Хабиб Аммар назвал условие, при котором россиян пустят в страну. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

По словам министра, с 19 апреля государство готово изменить протокол въезда для путешественников из России, купивших путевку у туроператоров.

Туристам с путевкой достаточно будет предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия. А для индивидуальных путешественников осталась в силе 48-часовая самоизоляция и повторный ПЦР-тест.

Аммар отметил, что обслуживание клиентов туроператоров будет производиться по действующему сейчас санитарному протоколу сопровождения Ready& Safe.

Киприоты скучали

С 1 апреля туристы из России могут посещать Кипр без соблюдения карантина. Об этом заявлял министр туризма страны Саввас Пердиос.

Россию перевели из "серой" в "красную" категорию стран. Туристы должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. Однако ПЦР-тесты придется сдавать дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.

Пердиос подчеркнул, что Кипр гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19. По его словам, страна успешно борется с пандемией.

На днях Кипр принял первый чартерный рейс из России.

Греция на старте

Министерство туризма Греции представило план безопасного запуска сезона-2021. АТОР сообщил, что Россия названа среди приоритетных рынков.

Министр туризма Харис Теохарис сообщил, что старт сезона запланирован на 14 мая со всеми государствами, из которых в Грецию традиционно приезжали путешественники.

Власти обеспечат гостям безопасные въезд и пребывание благодаря "пяти линиям обороны". Начальная стадия – это условия прибытия: сертификат, подтверждающий, что турист вакцинирован против коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста. Вторая включает в себя проведение выборочных исследований по прилету.

Третья "линия защиты" предусматривает карантин для гостей в случае положительного результата анализа. Четвертая – это общие правила эпидемиологической безопасности, например, ношение маски. Наконец, все иностранные туристы должны следовать тем же правилам, что и греки.

Кроме того, обеспечить эпидемиологическую безопасность отдыха поможет и вакцинация работников туристического сектора. Они будут прививаться в приоритетном порядке.

Пока власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд в страну до 4000 россиян в неделю.

Когда в Европу

С 1 апреля Хорватия возобновила выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Хорватия ждет российских туристов и подтверждает это практическими шагами»,

— заявил глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка. И выразил надежду на скорейшее возобновление авиасообщения между странами.

Для того, чтобы посетить Хорватию также необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, экспресс-тест на антигены, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

Ситуация в Италии пока не такая стабильная, однако и там уже заявили, что в скором времени, возможно, смогут принять россиян.

Так, министр туризма Италии Марко Гаравалья надеется, что бронирование турпутевок из России станет доступным уже с лета.

В Черногории продлят срок действия ПЦР-теста для прибывающих иностранцев. Сейчас его нужно сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну, но с 25 марта этот период увеличат до 72 часов. Так как прямых рейсов до страны нет, это важное послабление.

Въезд также разрешен с положительным тестом на антитела IgG к коронавирусу, сделанным в последние 30 дней, или с сертификатом о вакцинации, в том числе российским "Спутником V".

Что с Азией

Власти таиландских островов Пхукет и Самуи собираются открыться для вакцинированных туристов.

Так, все приезжающие на Пхукет с июля этого года должны предъявить сертификат о вакцинации, ковид-паспорт или проездной IATA Travel Pass и отрицательный ПЦР-тест. Это позвлит избежать карантина.

Авиасообщение

С 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"По итогам состоявшегося обсуждения, с учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю)", — говорится в сообщении.