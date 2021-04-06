Тунис начнет принимать туристов без карантина

Въезжать в страну россияне могут и сейчас. Но при этом должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, пройти самоизоляцию в течение 48 часов, а затем сдать повторный тест. С 19 апреля протокол для организованных туристов поменяют. Единственным важным условием для въезда в Тунис останется только справка с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.

Самостоятельные путешественники также должны будут проходить карантин и сдавать повторный тест.

Туристов в Тунисе обещают принимать и обслуживать по действующему сейчас в стране санитарному протоколу, обеспечивающему безопасность. Принимать туристов могут только сертифицированные отели, предприятия общепита и транспортные компании. Обязательно ношение масок персоналом, повсеместное использование санитайзеров в отелях и на трансферах, дезинфекция багажа туристов, прибывающих в отели, и соблюдение социальной дистанции. Отели, рестораны, туристические автобусы могут заполнять только половину мест, а самообслуживание на шведском столе заменено на обслуживание туристов персоналом или на систему а-ля-карт. Кроме того, перед входом в отели и рестораны посетителям измеряют температуру. Заболевших поместят в карантин, а среди их окружения проведут выборочные ПЦР-тесты.

Тунис завоевывал популярность у россиян постепенно. Удар по репутации привлекательного туристического направления нанесли политические волнения 2010-2011 годов. Но туристический сектор никак не пострадал. До пандемии Тунис закрепился в десятке самых популярных направлений дальнего зарубежья у россиян, причем его популярность постепенно росла. В 2019 году страну посетили 672 тысячи россиян, на 6% больше, чем в 2018 году. Сказалась доступность отдыха. Недельный тур на двоих в отель "четыре звезды" на июнь в 2019 году, по данным туроператоров, можно было купить за 60 тысяч рублей.

Россияне могли бы поехать в Тунис уже этой весной, пляжный сезон там начинается в конце мая. Однако регулярное авиасообщение пока не возобновлено, а потому и туры туроператоры пока не продают.

Тунис разрешит въезд организованным туристам без карантина с 19 апреля. Но регулярное авиасообщение России с Тунисом еще не восстановлено, потому и туры туроператоры пока не продают