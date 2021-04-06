Куда можно полететь вакцинированным россиянам

Обстановка в мире остается напряженной. В большинстве стран все еще действуют коронавирусные ограничения: комендантский час, обязательное ношение масок, закрытые музеи и рестораны. Полететь на отдых теперь стало дороже и сложнее, но возможность путешествовать все-таки есть. Чуть больше преимуществ в сложившейся ситуации у вакцинированных туристов. "Рамблер" рассказывает, в каких странах есть привилегии для привитых россиян.

Грузия

Страна принимает туристов и без вакцинации, но с отрицательным результатом теста на коронавирус. Однако для привитых путешественников есть плюс: не нужно делать ПЦР-тест на третий день пребывания в Грузии, за отсутствие которого выписывают большой штраф. Необходимо просто предоставить сертификат на паспортом контроле при влете.

Хорватия

На прошлой неделе появились новости, что Хорватия разрешает въезд россиянам, привитым вакциной "Спутник V". Попасть в страну можно уже с 1 апреля, но пересечь границу возможно только через 14 дней после получения второй дозы.

Черногория