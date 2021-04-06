Россиянка раскрыла способы избежать приставания мужчин в Турции

Россиянка раскрыла способы избежать нежелательных приставаний мужчин в Турции. Своими советами девушка поделилась в блоге на платформе « Яндекс.Дзен ».

Так, по словам россиянки, излишние улыбки могут ввести в заблуждение местных мужчин, так как они могут принять доброжелательность за флирт.

«Вспомните, когда вы берете коктейль в баре, вам бармен делает разные композиции из фруктов на бокале, а вы начинаете мило улыбаться и благодарить его. Казалось бы, какие еще намеки? Но почему-то турки воспринимают это именно так. Вы подходите второй раз, третий и на четвертый он уже дает вам салфетку с его номером телефона», — поделилась наблюдениями девушка.

Также путешественница посоветовала не строить долгосрочных планов, когда речь идет о курортных романах с персоналом отелей. Как заявила россиянка, один сотрудник мог иметь до 20 романтических связей в течение одного туристического сезона.

Автор материала уточнила, что подобный сценарий достаточно популярен и у девушек-аниматоров, которые активно знакомятся как с обеспеченными европейскими туристами, так и с другими работниками отеля.