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Россиянка раскрыла способы избежать приставания мужчин в Турции

Lenta.ru
2 часа назад
Россиянка раскрыла способы избежать нежелательных приставаний мужчин в Турции. Своими советами девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Так, по словам россиянки, излишние улыбки могут ввести в заблуждение местных мужчин, так как они могут принять доброжелательность за флирт.
«Вспомните, когда вы берете коктейль в баре, вам бармен делает разные композиции из фруктов на бокале, а вы начинаете мило улыбаться и благодарить его. Казалось бы, какие еще намеки? Но почему-то турки воспринимают это именно так. Вы подходите второй раз, третий и на четвертый он уже дает вам салфетку с его номером телефона», — поделилась наблюдениями девушка.
Также путешественница посоветовала не строить долгосрочных планов, когда речь идет о курортных романах с персоналом отелей. Как заявила россиянка, один сотрудник мог иметь до 20 романтических связей в течение одного туристического сезона.
Автор материала уточнила, что подобный сценарий достаточно популярен и у девушек-аниматоров, которые активно знакомятся как с обеспеченными европейскими туристами, так и с другими работниками отеля.
Ранее туристка из России выяснила настоящее отношение местных женщин к ее соотечественницам. Так, одна из уборщиц в хостеле рассказала, что среди турчанок бытует мнение, будто «русские женщины — нимфоманки», которые способны с легкостью увести мужчину из семьи.
Заграница,
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