Где образуется самая длинная волна на планете

Погодные условия оказывают огромное влияние на воды океана. Неудивительно, что некоторые природные явления можно наблюдать лишь в определенный сезон при сочетании множества способствующих им факторов. Одним из таких природных феноменов является Поророка - самая длинная на планете волна. "Рамблер" расскажет, где и как она образуется.

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Поророкой бразильцы называют приливную волну в нижнем течении реки Амазонки, Она распространяется против течения реки на сотни километров выше устья со скоростью 5 — 7,5 метров в секунду.

Увидеть ее в Бразилии можно не чаще двух раз в году. В конце февраля, а затем в начале марта огромный объем воды из Атлантического океана поднимается вверх по устью реки Амазонка. При столкновении течения реки с приливными силами океана образуется самая длинная на Земле волна.