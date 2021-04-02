Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Где образуется самая длинная волна на планете

Катерина Саломе
2 часа назад
Погодные условия оказывают огромное влияние на воды океана. Неудивительно, что некоторые природные явления можно наблюдать лишь в определенный сезон при сочетании множества способствующих им факторов. Одним из таких природных феноменов является Поророка - самая длинная на планете волна. "Рамблер" расскажет, где и как она образуется.
Где образуется самая длинная волна на планете
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org
Поророкой бразильцы называют приливную волну в нижнем течении реки Амазонки, Она распространяется против течения реки на сотни километров выше устья со скоростью 5 — 7,5 метров в секунду.
Увидеть ее в Бразилии можно не чаще двух раз в году. В конце февраля, а затем в начале марта огромный объем воды из Атлантического океана поднимается вверх по устью реки Амазонка. При столкновении течения реки с приливными силами океана образуется самая длинная на Земле волна.
Высота волн, образующихся в ходе этого явления, иногда достигает 3,5–4 метров. А услышать шум волны можно за полчаса до того, как она с грохотом обрушится на берег. Иногда Поророка разрушает прибрежные дома или вырывает деревья с корнями.
Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители