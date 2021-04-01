Эксперты отмечают, что заявление высокого чиновника говорит о стремлении испанцев привлечь иностранных туристов к себе в страну уже в этом летнем сезоне. Речь, конечно, в первую очередь идет о европейцах, но по мере улучшения эпидемиологической ситуации круг разрешенных стран непременно расширится.

Для того чтобы ввести «зеленые» паспорта, самой Испании необходимо к июню вакцинировать значительную часть населения — до 70 процентов.

Накануне в прессу просочилась информация, что туристам за нарушение «масочного» режима, согласно новым нормам закона, грозит штраф в размере 100 евро. И речь идет не о местах скопления людей, а о пляжах и зонах вокруг бассейнов. Таким образом, загорать в Испании на пляже и на лежаке у бассейна без масок отныне запрещено и на материке, и на островах. Даже при соблюдении необходимой безопасной дистанции.

Новые правила уже раскритиковали региональные органы здравоохранения всех туристических регионов, включая Балеарские острова и Коста-дель-Соль. Сейчас пляжники, загорающие в одиночку или группами с теми, с кем проживают совместно, могут снять маски, когда лежат на полотенцах и не двигаются.

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас поспешила объявить, что в ближайшее время будут проведены переговоры со скептиками с целью найти компромиссное решение.