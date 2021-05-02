Почему в Турции много лысых мужчин с черной повязкой на голове

Гуляя по Стамбулу, можно увидеть большое количество мужчин без волос и с черной повязкой на лбу. Незнающих туристов это напугает. Однако местные на такой внешний вид мужчин уже не обращают внимания, потому что, возможно, и сами прошли через это. Подробнее — в материале "Рамблера".

Фото: Ruslan Unis Ruslan Unis

Мужчины в Турции довольно рано лысеют. Возможно, дело в мужском половом гормоне тестостероне, под воздействием которого волосяные фолликулы ослабевают. Из-за этого, соответственно, и выпадают волосы. По этой причине в стране очень популярны операции по их пересадке. Процедуру предлагают десятки медицинских центров. Иногда на нее идут из-за повреждений кожи (например, шрамов) или слишком высокой линии роста волос, которая создает иллюзию залысин.

В большинстве случаев луковицы берут с затылочной части головы. В этой зоне фолликулы нечувствительны к воздействию тестостерона. Именно поэтому после операции затылок мужчин забинтован. Черная "резинка" на лбу тоже — не спортивная мода, а постоперационная необходимость.