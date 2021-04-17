Чем полезны грузинские серные бани

В Старом Тбилиси есть район Абанотубани, знаменитый своими банями на сернистых источниках. Это целый квартал примерно из десяти построек XVII—XIX веков.

"Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань",

— писал Александр Пушкин в "Путешествии в Арзрум".

"Рамблер" рассказывает, чем полезны серные бани и что ждет туристов, которые решат их посетить.

Считается, что серная вода убивает микробы, улучшает состояние кожи, особенно с воспалениями, положительно влияет на людей с нервными расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным давлением. Кроме того, бани помогают избавиться от болей в костях и мышцах, гинекологических проблем и расстройств ЖКТ.

В банях есть общие залы, но не везде. Местные советуют пойти в Gulo's Thermal Spa. Там посетителям предлагают индивидуальные комнаты. Небольшая стоит 40 лари. Это примерно 890 рублей. Сеанс длится час. Внешний вид бюджетной комнаты не самый презентабельный. Там есть бассейн с горячей серной водой, душ, туалет и каменная скамейка для процедур. Кроме того, поначалу сложно привыкнуть к резкому запаху серы, который въедается в кожу и волосы. В воде сложно просидеть долго: не рекомендуется находиться в ней более 10-12 минут за раз.

За дополнительную плату (10 лари — 220 рублей) туристам предлагают сделать пилинг.

"...долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух! NB: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане...",

— описал процедуру Пушкин. С тех пор она не изменилась. К туристу приходит банщик или банщица, натирает кожу жесткой варежкой, а затем смывает и делает массаж с помощью тканевого мешка с мыльной пеной. Людям с чувствительной кожей лучше от такого жесткого пилинга отказаться.