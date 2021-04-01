Древние руины, которые обязательно нужно посмотреть туристу в Греции

Туристы приезжают в эту страну, как правило, полюбоваться знаменитыми развалинами на фоне живописных пейзажей. Важную роль, конечно же, играют и прекрасные пляжи, и ласковое море. Но для многих путешественников Греция – это, в первую очередь, Парфенон, храм Зевса и гора Олимп. Самый главный храм в Афинах, расположенный в высшей точке холма Акрополя, – Парфенон – как и сам город, был посвящен богине Афине.

В V веке до н.э. его создали зодчий Иктин и лучшие мастера тех времен. В центре храма возвышалась 12-метровая статуя Афины в гребенчатом шлеме, которую изваял великий скульптор Фидий. Он же, кстати, занимался внешней и внутренней отделкой храма. Часть ее сохранилась до сих пор. А вот со статуей вышло иначе. На щите богини с одной стороны была изображена битва богов с гигантами, на другой – сражение греков с амазонками. Легенды говорят, что там Фидий изобразил и самого себя, за что его обвинили в святотатстве и отправили в тюрьму, где он и умер. А через пару столетий, в 298 году до н.э., пострадала и сама статуя. С нее сняли облачение из золота.

Еще позже, во II веке нашей эры, в Парфеноне случился сильный пожар. Но сам храм спасти смогли. А в 426 году он стал храмом святой Софии. Афину же отправили «в изгнание», в Константинополь, где статуя погибла во время пожара. В 662 году храм переосвятили в честь Богоматери, а в 1460 году и вовсе превратили в мечеть.

Через тысячелетие, в 1687-м, здесь устроили пороховой склад. Что, разумеется, привело только к взрыву. Вполне реальному. В бочки с порохом попали пушечным ядром. Средняя часть храма была разрушена, остальное довершили мародеры в XVIII веке, разграбив оставшиеся сокровища. Лишь когда Греция обрела независимость, Парфенон был признан частью исторического наследия и началась его реставрация, которая идет и по сей день.

Храм Зевса в Афинах считается самым грандиозным и известным в Греции, да и в мире, долгостроем. Сооружение размерами 96 на 40 метров возводили в течение почти семи веков. Строительство началось еще в VI веке до нашей эры, а завершилось во времена Римской эпохи, во II веке нашей эры. До нас дожили только 15 из 104 мраморных колон, которые окружали внутренний зал с двумя огромными статуями из золота и слоновой кости. Одна из них олицетворяла Зевса, вторая – императора Адриана. Увы, ни одна из них не сохранилась до наших дней. Однако туристы всё равно стремятся попасть в Афины и взглянуть на остатки былой роскоши – мраморные колоны, устремленные в небо.