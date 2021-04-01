«Мы страна, а не банкетный зал»: на что разозлились грузины

Российский телеведущий Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой 87-й день рождения в компании друзей. Однако его приезд вызвал недовольство у местных жителей и спровоцировал акцию протеста в ночь с 31 марта на 1 апреля. На что разозлись граждане Грузии и почему испугались россияне — в материале "Рамблера".

Познер с друзьями остановился в Vinotel Boutique Hotel, но из-за начавшегося протеста им пришлось уехать в гостиницу Rooms на проспекте Руставели.

Грузинские активисты забросали вход в отель яйцами, а на асфальте возле здания написали красной краской: "Вон из Грузии". Владимиру Познеру припомнили его высказывание 2017 года о принадлежности Абхазии. По словам протестующих, он не признает территориальную целостность их страны, поэтому должен немедленно покинуть ее.

Кадр из видео

Еще одна причина недовольства местных — нарушение комендантского часа, который уже долгое время вынуждены соблюдать граждане после 21:00. Телеведущий нарушил коронавирусные ограничения и организовал праздничное мероприятие в ресторане при отеле, на котором присутствовали более 30 гостей. За это им и гостинице выписала штраф полиция.

В социальных сетях тоже резко отреагировали на приезд Владимира Познера:

"Комендантский час уже с осени. Рестораны закрыты. А тут группа 50 человек приехала кутить. Плюс он говорил, что Абхазия никогда не будет Грузией". Люди злые на власть, которая заперла всех по домам и делает исключение непонятно за что и непонятно кому",



"Мы страна, а не банкетный зал для проведения мероприятий. Зачем нам гости, которые нас не уважают?",



"Вы хотите приехать пожрать и бухнуть в Грузию, и чтобы вас развлекали и на руках носили и при этом заискивающе заглядывали вам в глаза и угадывали ваши желания".

Российские туристы удивились такой реакции и "гостеприимности" местных.

"Если обычного человека с деньгами и связями в Грузии хаят, то зачем обычный россиянин поедет на отдых в Грузию, видя такое отношение?"

"Пожилому человеку испортили день рождения".

А некоторые испугались, что случившееся усугубит конфликт между странами: обычные туристы из России не смогут попасть в Грузию, а возобновление прямого авиасообщения отложат на еще более неопределенный срок:

"Так все хотели открытия границ, воздушного сообщения, а после подобных акций опять скажут, что в Грузии опасно и все - никаких самолетов и открытого Ларса. А у людей бизнес на туристах из нелюбимой всеми вами России завязан. Семьи кормить нечем".