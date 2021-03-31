Российская туристка, побывавшая в Турции, предостерегла путешествующих от распространенных ошибок на отдыхе. Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее историю опубликовали на платформе « Яндекс.Дзен ».

Например, девушка посоветовала не снимать деньги в пункте обмена в аэропорту — для этого лучше воспользоваться банкоматом. В этом случае, комиссия банка будет минимальной. Кроме того, туристка порекомендовала покупать сим-карты только у официальных представителей связи.

«Мы пытались купить в маленьком магазине, где нас хотели нагло надурить. Пытались продать симку в 10 раз дороже, чем на самом деле. Не ведитесь на это! Тарифы одинаковые для всех!»

— пояснила россиянка.

По мнению туристки, из-за комендантского часа выходного дня, который действует с вечера пятницы до утра понедельника, перелеты в Турцию лучше планировать на будние дни.

«Мы прилетели в субботу и остались без еды и воды»,

— пожаловалась она.

Помимо прочего, автор дала несколько советов как не ошибиться с отелем. Например, девушка посоветовала искать реальные отзывы о гостинице на сайтах-агрегаторах и в Instagram и обязательно связываться с объектом размещения после бронирования.

Также путешественница напомнила, что при заезде в номер нужно проверить исправность электроники и наличие интернета.

«Если что-то не так, лучше сразу просить заменить номер»,