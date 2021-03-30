Росавиация ограничила полеты в Турцию из 13 городов РФ

Из некоторых российских городов, открывающихся в апреле для международного авиасообщения, не будет рейсов в Турцию и Великобританию. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Правительство РФ приняло решение, что с 1 апреля 2021 года, международное сообщение будет возобновлено из аэропортов Сочи, Краснодара, Воронежа, Барнаула, Калуги, Оренбурга, Нальчика, Волгограда, Южно-Сахалинска, Белгорода, Тюмени, Липецка и Саратова.
"Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции", — говорится в сообщении.
По последним данным, прямые рейсы в Турцию весной и летом 2021 года будут осуществляться из 21 пункта вылета. Дальнейшие планы туроператоров остаются под вопросом.