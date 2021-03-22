Закрыть навсегда: почему Европа возвращается к локдаунам

Пока карантинное время в России начинает превращаться в пережиток прошлого, в Европе все активнее вводят новые ограничения. "Рамблер" выяснил, почему Европа возвращается к локдаунам.

Власти Чехии и Франции заявили о катастрофе, Финляндия готова вновь ввести режим ЧС, усиливает запреты Италия, не отказывается от них Испания. И только Израиль и Британия могут гордиться прививочной компанией.

В связи с ростом числа новых случаев заражения COVID-19 и распространением опасных штаммов, страны Европы даже не надеются вернуться к "доковидному" времени. Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Некоторые из причин увеличения роста числа новых случаев в странах, по-видимому, связаны с ослаблением мер общественного здравоохранения, продолжающимся распространением вариантов вируса, а также с тем, что люди ослабили свою собственную защиту", - заявила она.

Врачи рекомендуют продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Если есть возможность, то делать прививку. Однако даже после вакцинации, медики не советуют отказываться от мер предосторожности.

На данный момент в Европе отмечается недостаток вакцины. По мнению граждан, задержки и перебои связаны с неповоротливостью бюрократии. С учетом, что прививать стараются людей в возрасте 80–85 лет и тех, у кого есть серьезные заболевания, до активных туристов вакцины дойдут не скоро. А это значит, что и границы будут оставаться закрытыми.

15 июня Еврокомиссия примет решение о том, следует ли прекращать или расширять закрытие внешних границ шенгенской зоны для граждан стран, не входящих в сообщество, в том числе, для россиян.