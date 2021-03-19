Уеду на остров: кем можно работать иностранцу в тропических странах 

Найти себя на краю света может быть не так уж и сложно.

Сегодня многие из нас уже не зависят от одного места, в котором обязательно нужно находиться, чтобы зарабатывать и хорошо жить. Ситуация в мире позволяет перемещаться из одной точки в мира в другую, причем никто не может навязать вам какие-то ограничения.

В последние пять лет становится популярным переезд в жаркие тропики, где можно найти работу на месте либо переместиться в Сеть. О том, кем можно трудиться, если вы всю жизнь мечтали работать на островах, где царит вечное лето, мы и решили поговорить.

Фотограф

Одна из самых востребованных профессий на сегодняшний день. Прелесть работы фотографа заключается не столько в творческой составляющей работы, сколько в возможности работать над различными проектами разной тематики.

Отправляясь на ПМЖ куда-нибудь на Бали, можно практически не волноваться, если у вас есть достаточный опыт работы в сфере фотографии — снимки с потрясающими видами помогут привлечь аудиторию, по большей части — туристов, которые захотят вместе с вами провести фотосессию, или же модели, которым необходимы новые кадры в красивой локации. Вариантов море, главное, не растеряться.

Автор в тревел-компании

Очень часто даже небольшие турфирмы приглашают к сотрудничеству людей из своей страны, которые проживают в одной из популярных туристических точек. Вы можете стать экспертом в том месте, куда вы решили отправиться. Например, на Гавайи. За определенный гонорар вам необходимо создать небольшой гайд для путешественников различного калибра, однако будьте готовы к тому, что заработок будет не слишком большой.

Гид

Наверное, самая популярная профессия, которую осваивают люди, решившиеся на переезд в тропическую страну. Устроившись на новом месте и приобретя средство передвижения, желательно вместительный автомобиль, вы можете предлагать свои услуги соотечественникам, которые хотят более глубоко изучить это райское место. Конечно, такая работа требует некоторой экстровертности, однако развить хорошие навыки коммуни кации вполне реально на любом уровне.

Переводчик

Нельзя сказать, что переводчик в тропиках будет заниматься тем же, чем и гид, хотя нередко гиды расширяют свою аудиторию, устраивая небольшие туры не только для соотечественников, но и для всех желающих. Но для этого необходимо знать как минимум английский, а желательно и местный язык, чтобы вы могли выйти из любой непонятной ситуации.

Кроме того, вы можете работать в отеле, где будете оказывать услуги «родным» туристам, которые сами не в состоянии решить какие-то проблемы с персоналом.