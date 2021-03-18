Дверь в Нарнию и Тропа Великанов: чем удивляет туристов Северная Ирландия

Тропа Великанов в Северной Ирландии у любителей неразгаданных тайн и мистики стоит в одном ряду с каменными истуканами с острова Пасхи и пирамидами Египта. Как гласит легенда, в древние времена великан из Северной Ирландии Финн Мак КУМАЛ собрался на бой со своим врагом — одноглазым великаном Голлом из Шотландии. Для этого за неделю вбил в дно огромное количество каменных стержней, а после этого прилег отдохнуть.

И как раз в это время на драку прилетел шотландский «боец». Жена Финна заметила появление врага и тут же запеленала спящего, выдав его за новорожденного сына. Голл решил подождать соперника, а хозяйка тем временем приготовила ему обед из лепешек. Да не простых, а с начинкой из железных сковород. Шотландец на первой же сломал себе зубы и сильно разозлился. А потом с ужасом увидел, как «младенец» спокойно жует лепешку (обычную, конечно же). Ему страшно было даже представить, что за папаша у этого малыша, поэтому он предпочел сбежать домой, в спешке разрушив мост.

С тех пор ни великанов, ни извержений вулканов в том месте не наблюдалось. Лишь толпы туристов, которые приезжают погулять по гигантской тропе, полюбоваться морскими видами и посетить руины средневекового замка неподалеку.

Впрочем, в Северной Ирландии есть масса других достопримечательностей, не менее сказочных и колоритных. Путешественников неизменно привлекают древние замки, ледниковые долины и красочные горы, старинные кельтские памятники и, конечно же, природа. Пейзажи в этих местах настолько великолепные, что здесь практически полностью сняли сериал «Игра престолов». Это только добавило популярности суровому побережью Атлантики, где в основном располагаются тихие старинные деревушки, и привлекло многих туристов.

Еще один вариант для почитателей красивых видов и любителей пощекотать себе нервы — 24-метровый канатный мост Кэррик-Рэд-Роуп-Бридж, что протянут между двумя скалами прямо над грохочущим морем.

Ну а детей и поклонников фильма-сказки про Нарнию «Лев, Колдунья и Волшебный шкаф» обычно тянет в горы Морн. Клайв Стейплз ЛЬЮИС, автор этой книги, родился в Белфасте в 1898 году. Неизгладимое впечатление на него оказал коттедж эдвардианской эпохи Литл-Ли, где жила семья Льюисов. Неподалеку, в парке Крауфордсберн, находится и прототип фонарного столба в Нарнии, а на вершине скалы — замок Данлас, который превратился в фильме в сказочный Кэр-Паравел.

Достойное место среди обязательных к посещению достопримечательностей занимает и сама столица страны — Белфаст. В первую очередь туристы стремятся здесь к граффити «Смута», посвященным конфликту в Северной Ирландии в XX веке, и тюрьме-музею «Крамлин-Роуд» (Crumlin Road Gaol). Последняя появилась еще во времена Викторианской эпохи и действовала вплоть до закрытия в 1996 году. Позже она превратилась в музей. Экс-тюрьма до сих пор считается самым паранормальным местом Белфаста. Больше всего призраков видели в туннеле, круге оползней, клетке палача и С-крыле. Судя по официальным данным, за время ее существования здесь было более 25 000 заключенных, причем не только взрослых, но и детей. Документально известно, что в 1858 году Патрик Магги, 13-летний мальчик, был приговорен к трем месяцам тюрьмы за кражу одежды у прачки. Но через несколько часов после заключения его нашли повешенным в камере. Является ли его призрак посетителям, история умалчивает, а вот на одном из фото туристов был обнаружен «человек в форме, смотрящий в глубину коридора». В 2016-м одна из посетительниц увидела призрак маленькой девочки.

Еще одна печальная достопримечательность Белфаста — квартал «Титаник», где находится верфь «Harland&Wolff», на которой строили столь трагически затонувший корабль и самый большой в мире музей в его честь. Он был открыт 1 апреля 2012 года, в честь 100-летия гибели легендарного корабля. Кстати, местные жители прозвали музей Айсбергом, так как большая часть фасада здания покрыта 3000 плиток алюминия. Музей повествует об истории не только «Титаника», но и двух его «братьев» — «Олимпика» и «Британика».