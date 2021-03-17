По каким вещам тоскуют русские за границей

Многие наши соотечественники, переехав в другую страну, начинают задумываться о вещах, которых им не хватает на новом месте жительства. Для россиян очевидные, а для иностранцев - странные и непривычные. О некоторых из них рассказываем в материале "Рамблера".
Фото: Кадр из фильма "Гудбай, Америка"Кадр из фильма "Гудбай, Америка"
Жителям многих стран зачастую даже в голову не приходит, насколько может упростить жизнь общественный транспорт. И привычные нам автобусы и маршрутки, развитая сеть которых постоянно курсирует по самым разнообразным локациям городов России
, далеко не везде есть за рубежом.
Например, русские в США
и Канаде
отмечают, что большинство местных жителей предпочитают пользоваться личным транспортом не только потому, что так удобнее, а потому что иногда альтернативного варианта просто нет. Общественный транспорт ходит редко, маршрутов их следования не так много и пользоваться им, подгадывая определенное время, действительно не совсем комфортно. Такая тенденция особенно типичная для так называемой "одноэтажной Америки" - провинциальных городов США, которые стоят на удалении друг от друга.
Также русским за рубежом зачастую не хватает привычных продуктов. Из местных ингредиентов не так-то просто приготовить ту же селедку под шубой. Кому-то хочется обычной докторской колбасы, которую почти нереально купить за рубежом. Другим не хватает гречки, шпротов и кильки в томатном соусе. И не всегда просто купить хороший чай.
Русские, переехавшие в Америку, отмечают, что стоимость медицинских услуг в стране такая, что они стараются запланировать поездку на родину так, чтобы совместить ее с походом к врачам в России. А зачастую многие лекарства невозможно купить без рецепта доктора, поход к которому за рубежом может вылиться в круглую сумму и надолго оставить брешь в бюджете.
Наши девушки за границей также отмечают невысокое качество сервиса в сфере красоты. В Европе очень тяжело найти хорошие маникюрные салоны и парикмахерские. А стоимость услуг в них тоже заставляет задуматься о целесообразности этого мероприятия. Поэтому местные жительницы зачастую сами учатся делать маникюр, стричь и окрашивать волосы. Но сейчас тенденция меняется и большинству салонов приходится стремиться к более высокому качеству оказываемых услуг. А самые лучшие мастера, отмечают наши соотечественницы, как правило тоже оказываются выходцами из России и Украины.