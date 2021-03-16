История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа

Екатерина поехала зимовать на Шри-Ланку с друзьями, но неожиданно для себя влюбилась не только в остров, но и в местного дайвера. Если сначала они ели одну тарелку риса на двоих, то в итоге смогли скопить денег на дом на горе над океаном. В рамках цикла материалов о россиянах за границей «Лента.ру» рассказывает о приключениях Екатерины на Шри-Ланке.

Впервые моя нога ступила на цейлонскую землю более восьми лет назад, в 2012 году. А произошло все абсолютно случайно, хотя, конечно, сейчас я уже понимаю, что все случайности неслучайны. Мои друзья летели зимовать в Шри-Ланку и позвали меня с собой, подарив билет в один конец на мой день рождения.

Билет обратно я должна была потом купить сама. Вот так и начались мои приключения, которые привели меня к созданию крепкой, смешной, классной семьи с двумя детьми цвета молочного шоколада и мужем в набедренной повязке. И да, тогда же я начала вести блог , который сегодня многочисленные подписчики воспринимают как сериал о нашей нескучной жизни.

Никакого представления об острове у меня не было, я намеренно ничего не читала и не изучала, чтобы получить уникальные впечатления самостоятельно и избавить себя от любых ожиданий. Я была первооткрывателем этой страны для себя, и надо отметить, что за все эти годы она меня не разочаровала.

Шри-Ланка лично для меня стала страной возможностей и дала мне все, чего я хочу. Хотя для многих это маленький остров в Индийском океане, страна третьего мира и всякое такое.

Первое время

Когда я приехала, я работала удаленно креативщиком на российскую рекламную компанию. Однако островные приключения так меня захватили, что эта работа по сравнению с мощью вечного бушующего океана быстро утратила для меня смысл и интерес, и меня уволили.

Тогда я стала подрабатывать в интернете. В 2012 году на острове сеть была очень слабой, но работать особо много не требовалось: курс валют был один к четырем — то есть тысяча рублей была эквивалентна четырем тысячам рупий. При зарплате в 20-30 тысяч рублей я какое-то время себя чувствовала наследницей Рокфеллера.

Вскоре все опять изменилось: и курс валют, и мои подработки. К тому времени я уже прочно влюбилась в удивительного местного парня.

Романов я совершенно не планировала. Доказательством тому была моя внешность: на остров я прибыла с бритой под ноль головой — ни красоваться, ни любиться.

Но у судьбы свои законы. И мы с моим возлюбленным спустя некоторое время съехались.

@tsoylita

Вопреки страшилкам для иностранок о том, что ланкийцам от белых дам нужны только деньги, мой будущий муж какое-то время меня содержал, хотя в содержании я была весьма неприхотлива. Ну и денег у меня тоже не было, как и сомнений в наших обоюдных чувствах.

В 2014 году я забеременела, и мы узаконили наши отношения. Все было быстро и сумбурно, помню только, что я должна была произнести на сингальском что-то похожее на клятву верности, повторяя за женщиной-регистратором. Я повторяла, надеясь, что не отдаю себя в пожизненное рабство и не клянусь продать почку.

В 2015 году у нас родился первенец — девочка Айри цвета молочного шоколада. Я рожала ее на Шри-Ланке в городе Галле. В стране есть два типа больниц: бесплатные, куда ходят большинство местных, и платные. Я рожала в платной, потому что в бесплатную идти было страшно.

С деньгами мы не рассчитали, жили тогда очень нестабильно, иногда ели одну тарелку риса на двоих. Собрать деньги на роды мне помогли мои читатели.

Во время родов был показательный момент разницы менталитетов: я орала от невыносимой боли, а местные нянечки стояли возле меня и смеялись.

Меня это очень злило и обижало. Только потом муж объяснил мне, что таким образом они пытались показать, что эта боль не вечна, она скоро пройдет.

Работа и свой дом

Постепенно я стала реализовывать себя на острове, благо резидентская виза супруги развязала мне руки. И, пусть нелегально, как помощник своего мужа я могла вести бизнес. Иностранцы в Шри-Ланке имеют право легально работать только при условии, что они либо мощно инвестируют в страну, либо являются уникальными специалистами.

Мы стали продавать аюрведические препараты по всему миру. Начинали через социальные сети, а потом сделали сайт. Параллельно я устроилась на работу в ювелирный магазин, случайно став первой белой женщиной, работающей в этой отрасли на острове.

Сейчас я продолжаю заниматься продажей камней и украшений. Хотя из-за пандемии туристов у нас мало, и они все заперты в карантинных отелях, мы и тут нашли выход: я еду в магазин, снимаю украшения на видео, клиенты выбирают, и мы привозим их прямо в отель, передавая через охрану. Да, русские женщины всегда найдут и выходы, и входы!

@tsoylita

Когда с деньгами стало получше, мы с мужем построили прекрасный дом на горе над океаном. Три с половиной года назад у нас родился еще один малыш — прекрасный мальчик. Мы назвали его Мир, русским словом, которое выражает важные для нас с его отцом понятия.

Ланкийцы и русские: различия в менталитете

Ланкийцы при первом знакомстве очаровывают: крайне дружелюбные и улыбчивые ребята, которые не прочь заработать на туристах, но делают они это так наивно и радостно, что у меня никаких негативных чувств по отношению к ним не возникало.

Спустя годы жизни в ланкийской деревне я поняла, что здесь существуют свои законы, порядки, что для местных важно держать лицо, что они редко и мало показывают эмоции, но, если это случается, они не скупятся на бурные проявления чувств. Наверное, можно назвать их инфантильными.

Дети долго живут с родителями, жить одному или с партнером до свадьбы не принято. Народу в доме много: семьи в деревнях сплошь многодетные.

Это накладывает свой отпечаток: ланкийцы очень социальны. К примеру, я очень долго отвоевывала у мужа и детей отдельную комнату в собственном доме. Они не понимали, что это за блажь такая. Мы, русские, все-таки другие. Нам одиночество и саморефлексия жизненно необходимы. Впрочем, даже не понимая этих моих потребностей, муж всегда в итоге идет мне навстречу, пытаясь разгадать секрет моей русской души.

Живем мы в целом дружно, хотя есть довольно смешные нюансы из-за разницы менталитетов. Здесь существует праздник первой менструации у девочек, называется Big Girl Party. Если поначалу меня это шокировало, то сейчас я люблю бывать на этом празднике и понимаю его важность для местных девчонок.

Когда-то этот праздник носил практическое значение: на всю деревню и окрестности заявлялось, что в семье растет невеста, и через пару лет ее можно сватать. Сейчас это просто праздник, на котором девочка впервые чувствует себя девушкой: на нее надевают красивое взрослое платье, золотые украшения, позволяют впервые сделать макияж и надеть туфли на каблуках.

У каждой женщины Шри-Ланки есть два типа самых красивых и главных фото в жизни: фотография с ее праздника первой менструации и фото со свадьбы. На вечеринках праздника девушек есть обычай: гостям подносят налитый до краев стакан воды на блюдце, и каждый гость должен коснуться рукой этого стакана в знак благословения.

@tsoylita

По обычаю, эта вода потом используется для омовения виновницы торжества, но так уже не делают. В общем, когда я в первый раз была на подобном празднике, этот стакан на блюдце первой подали мне. Мой муж забыл меня предупредить, что с этим делать. Ну, я и поступила чисто по-русски: махнула этот стакан залпом — мол, за здоровье новоиспеченной девушки. Тишина повисла гробовая. А потом все очень долго смеялись.

Три языка

Люди в деревнях живут дружно, как и у нас, все про всех все знают, никаких тебе модных личных границ. При встрече абсолютно нормально спрашивать даже малознакомых людей: «Куда идешь?», «Чего в сумке несешь?». Мне поначалу казалось это диковатым, но сейчас и я с удовольствием останавливаюсь поболтать.

Местный язык, сингальский, уникален тем, что он существует только в рамках острова. Нет никаких других стран, где бы он прижился и отдельно существовал. Я его понимаю, хотя цели выучить его у меня не было: почти все в той или иной степени говорят на английском, поэтому с общением проблем нет.

Но волей-неволей журчащая мелодия непонятной речи стала складываться в слова. К тому же дети многое переводят. Они прекрасно общаются на трех языках, потому что мы с мужем изначально договорились, что каждый общается с ребенком на своем языке.

Многие удивляются, как хорошо мои дети говорят на русском. Секрет в том, что я очень много говорю с ними — как акын: что вижу, то и пою. Мне очень важно, чтобы дети глубоко знали мой родной язык — с юмором, прибаутками, песнями и сказками. Работаю над этим постоянно. Русские в нашей деревне тоже живут, но мы не так часто встречаемся, чтобы создать для детей полноценную языковую среду.

С мужем мы говорим на английском, так что и этот язык дети в большом объеме слышат с младенчества. Сейчас наша дочь учится в международной школе, где преподаватели — носители языка из разных стран. Уроки проходят исключительно на английском. Сын ходит в сад при этой же школе. С друзьями дети общаются на английском — так привыкли.

Таких семей, как наша, на острове довольно много. Остров влюбляет и в себя, и в своих обитателей. Мы общаемся, дружим, смеемся по-доброму над мужьями и их ланкийским менталитетом, а они над нами.

Довольно много славянок, европеек, американок и китаянок променяли стабильную жизнь на родине на морской бриз и белозубую улыбку местного мужа.

Мне кажется, XXI век тем и хорош, что границы остались только в наших головах, да и то не во всех. Найти свое счастье теперь можно на любом конце земли, не ограничивая себя рамками родной страны или города.

Невероятная природа

В целом Шри-Ланка комфортная, мирная и стабильная страна для проживания, которая сейчас активно развивается во многих сферах. Повсеместный доступ к интернету и сервисы доставки еды только начинают входить в нашу жизнь, но отсутствие этих благ компенсирует невероятная красота и разнообразие нашего острова: на нем целых три климатических зоны.

@tsoylita

Хочешь — расслабляйся в мягком, уютном и влажном климате юга. Хочешь — серфи по лазурным волнам по-египетски жаркого восточного побережья. А хочется теплых курток и ботинок — поезжай в горы, в Эллу и Нувара Элию, там ночами до плюс 5 градусов по Цельсию бывает, даже я мерзну, хоть я из России.

Что мне еще нравится в Шри-Ланке, так это плотное соседство с дикой природой. По утрам приходят мартышки, вечерами — крупные серьезные обезьяны лангуры с белыми кисточками на длинных черных хвостах. Павлины летают, попугаи… Ползают черепахи, бегают мангусты, дикобразы ночами воруют маниоку с грядок. А посветишь фонарем: упрется мордой в стену и глазки закрывает, мол, это мираж, меня здесь нет! Очень смешные создания.

В нашем саду постоянно ходят вараны и воруют еду у собак из мисок. Мои читатели зовут их Колянами и всегда радуются, видя сторис с ними.

Несмотря на это по России я, конечно, скучаю. Два года назад возила семью всем составом в Санкт-Петербург и Москву. Моему мужу очень понравилось, сказал, что в России очень добрые люди, потому что нам всегда в метро помогали коляску поднять и спустить.

Хотя эскалатора он долго боялся и до сих пор к нему с недоверием относится. И это человек, отдиравший на моих глазах питона от курятника голыми руками и наживую шивший живот варану после схватки с собаками!

Туризм к нам пока полноценно не открыли. 14 дней на карантине в отеле — это совсем не то знакомство со страной, которое раскрыло бы вам всю уникальную красоту Шри-Ланки, хотя острые и вкусные блюда местной кухни попробовать все же доведется.

Но когда границы откроют, откройте для себя Шри-Ланку — дикую, свободную, яркую, пряную и жаркую. Она вас не разочарует!

А мы так и будем жить в нашем домике на горе, мы нашли свое счастье, бежать больше никуда не нужно. Так что будете у нас на Цейлоне — заходите в гости, у нас и чай, и кофе свои, прямо в огороде растут!