Какие туристы могут провести карантин в Таиланде на яхте 

Не так давно власти Таиланда предложили туристам проводить двухнедельный карантин не в душных номерах отеля, а на яхтах. Подробнее о том, кто может воспользоваться этой услугой — в материале "Рамблера".

В феврале Таиланд уже позволил путешественникам проводить карантинные дни в закрытом гольф-клубе. Первыми участниками программы стали туристы из Южной Кореи. Теперь же появилась более заманчивая опция — карантин на яхте или круизном лайнере у берегов Пхукета.

Благодаря этому нововведению страна намеревается заработать 58 миллионов долларов (4,2 миллиарда рублей). Таким образом, власти рассчитывают покрыть потери туристической отрасли в Таиланде, которая столкнулась с серьезным ущербом вследствие пандемии коронавируса.

Провести две недели карантина на борту судна смогут обладатели отрицательного теста на COVID-19. Туристам также придется носить умный браслет, который будет отслеживать их температуру тела, артериальное давление и местоположение. Все данные гаджет будет передавать на берег, радиус его сигнала — 10 километров.

В данный момент ожидается, что в программе примут участие 100 яхт. Судовладельцы уже принялись отправлять заявки на тестовый выход в море с путешественниками на борту.