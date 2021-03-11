Ещё
Далее:
Читайте также:

Какие туристы могут провести карантин в Таиланде на яхте 

Мира Маркина 35 минут назад
Какие туристы могут провести карантин в Таиланде на яхте
Фото: depositphotos.com
Не так давно власти Таиланда предложили туристам проводить двухнедельный карантин не в душных номерах отеля, а на яхтах. Подробнее о том, кто может воспользоваться этой услугой — в материале "Рамблера".
В феврале Таиланд уже позволил путешественникам проводить карантинные дни в закрытом гольф-клубе. Первыми участниками программы стали туристы из Южной Кореи. Теперь же появилась более заманчивая опция — карантин на яхте или круизном лайнере у берегов Пхукета.
Благодаря этому нововведению страна намеревается заработать 58 миллионов долларов (4,2 миллиарда рублей). Таким образом, власти рассчитывают покрыть потери туристической отрасли в Таиланде, которая столкнулась с серьезным ущербом вследствие пандемии коронавируса.
Провести две недели карантина на борту судна смогут обладатели отрицательного теста на COVID-19. Туристам также придется носить умный браслет, который будет отслеживать их температуру тела, артериальное давление и местоположение. Все данные гаджет будет передавать на берег, радиус его сигнала — 10 километров.
В данный момент ожидается, что в программе примут участие 100 яхт. Судовладельцы уже принялись отправлять заявки на тестовый выход в море с путешественниками на борту.
Видео дня. Самые опасные места, где нельзя плавать
Комментарии
Заграница
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
07:44
Дикий медведь погнался за туристом, но проиграл
Заграница
Что делать, если на вас напал крокодил
05:32
Что делать, если на вас напал крокодил
Заграница
Самые жуткие заброшенные города мира
06:09
Самые жуткие заброшенные города мира
Заграница
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
06:55
Места нашей планеты, которые выглядят как фотомонтаж
Заграница
Царство бомжей под городом веселья
10:34
Царство бомжей под городом веселья
Заграница
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
09:54
Затерянные места на Земле, которые реально существуют
Заграница
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи
Новости путешествий
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
10:04
Самые опасные места в мире, где нельзя плавать
Заграница
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
04:03
Что происходит на самом густонаселенном острове в мире
Заграница
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение