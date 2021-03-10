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Что делать, если на вас напал крокодил 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Крокодилы обитают в основном в тропических низинах, которых нет в Российских широтах, но люди часто любят приезжать в экзотические места, чтобы пощекотать себе нервы. Так они попадают в тропические джунгли, где можно встретить крокодила.
Как правило, в подобные места путешественники ходят с гидом, который знает, что делать в случае нападения опасного животного. Однако бывают и случаи, когда туристы оказывались одни в опасных лесах и не знали, как действовать в критической ситуации.
Чтобы всегда быть начеку и знать, что делать в критических ситуациях, смотрите видео.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российскую стюардессу поразили условия жизни на Занзибаре.
Заграница , Видео
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