Что делать, если на вас напал крокодил 

Крокодилы обитают в основном в тропических низинах, которых нет в Российских широтах, но люди часто любят приезжать в экзотические места, чтобы пощекотать себе нервы. Так они попадают в тропические джунгли, где можно встретить крокодила.

Как правило, в подобные места путешественники ходят с гидом, который знает, что делать в случае нападения опасного животного. Однако бывают и случаи, когда туристы оказывались одни в опасных лесах и не знали, как действовать в критической ситуации.

Чтобы всегда быть начеку и знать, что делать в критических ситуациях, смотрите видео.