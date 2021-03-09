В Таиланде туристам предложили проводить карантин на яхтах

Власти Таиланда предложили туристам провести положенный двухнедельный карантин на яхте или лайнере в Пхукете. Об этом 9 марта сообщают BBC News.

Чтобы получить возможность отбыть самоизоляцию в море, отдыхающим придется предъявить отрицательный тест на COVID19. Еще одним обязательным условием является постоянное ношение специального браслета, который будет передавать координаты пользователя через GPS, а также измерять температуру и давление.

Отметим, что стоимость такой привилегии пока неизвестна. Но, например, за возможность играть в гольф во время изоляции с туристов дополнительно берут 2900 тыс. долларов. Таким образом местные власти пытаются пополнить бюджет дополнительными доходами, которые планируют направить на развитие туристической отрасли.