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Власти Таиланда предложили туристам проводить карантин на яхтах 

TourDom 1 час назад
В Таиланде туристам предложили проводить карантин на яхтах
Фото: Tourdom.ru
Власти Таиланда предложили туристам провести положенный двухнедельный карантин на яхте или лайнере в Пхукете. Об этом 9 марта сообщают BBC News.
Чтобы получить возможность отбыть самоизоляцию в море, отдыхающим придется предъявить отрицательный тест на COVID19. Еще одним обязательным условием является постоянное ношение специального браслета, который будет передавать координаты пользователя через GPS, а также измерять температуру и давление.
Отметим, что стоимость такой привилегии пока неизвестна. Но, например, за возможность играть в гольф во время изоляции с туристов дополнительно берут 2900 тыс. долларов. Таким образом местные власти пытаются пополнить бюджет дополнительными доходами, которые планируют направить на развитие туристической отрасли.
Напомним, 8 марта министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиранкул сообщил о решении властей уменьшить карантин для вакцинированных от коронавируса туристов до 7 дней. Новые правила могут вступить в силу уже в апреле.
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