5 стран для бюджетных путешествий 

Пандемия коронавируса сказалась не только на закрытии границ, но и на покупательской способности россиян. "Рамблер" собрал топ 5 недорогих стран, куда можно отправиться в путешествие в этом году.

Турция

Для въезда нужен отрицательный тест и страховка, покрывающая лечение COVID-19. В марте введен комендантский час на выходных, но на иностранцев он не действует.

Помимо столицы Турции, предлагаем изучить и другие направления. Например, летом можно отправиться в курортный городок Каш и пройти по ликийской тропе. А осенью прилететь в Каппадокию покататься на воздушном шаре.

Грузия

Поесть хинкали, выпить чачу и закусить джонджоли можно уже сейчас. Грузия открыла границы для всех туристов, которые готовы предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Как провести время культурно? Изучить старый город, легендарный театр Резо Габриадзе и увидеть величайшие примеры архитектуры в стиле советского брутализма. Вы можете поехать в город Казбеги у подножия горы и город Боржоми, расположившийся в ущелье, а также своими глазами увидеть разноцветную пустыню Давид Гареджи.

Абхазия

На данный момент ограничений по въезду в Абхазию нет, но перед поездкой стоит свериться с сайтом Ростуризма . Все знают, что в Абхазию нужно ехать за ностальгией и приключениями.

В этой маленькой стране нашлось место и морю с отличными пляжами Гудауты, Пицунды и Гагры, и горам с древними крепостями, и подземным карстовым пещерам в Новом Афоне. Роскошная природа слилась воедино с заброшенными отеля, напоминающими о советском прошлом.

Марокко

Виза в Марокко для граждан России не нужна, достаточно предъявить ПЦР-тест. Сейчас долететь до страны можно только с пересадкой в Стамбуле, однако это не повод лишить себя уникального путешествия.

Ведь Марокко— это недорогой вариант восточной сказки. Сюда едут, чтобы увидеть арки Легзиры, побывать в синем городе Шавене и опробовать сафари в пустыне. А еще в марокко располагалась вилла легендарного кутюрье Ив-сен-Лорана.

Армения

Армения открыта для иностранных туристов. Для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 3 дня до пересечения границы. А также вы можете сдать анализы на КПП и подождать результатов на самоизоляции.

Армения — это горы, озеро Севан, коньячный завод "Арарат", мечети и крепости. Все это посмотреть за очень приятные деньги.