Испания может открыться для россиян в обход запрета ЕС

Представители турбизнеса Испании обратились к правительству страны с просьбой открыть границы для туристов из России на особых условиях. Об этом во вторник, 9 марта, рассказал ТАСС исполнительный вице-председатель туристической ассоциации Exceltur Хосе Луис Сореда.
По его словам, власти РФ и Испании могут достичь двусторонних договоренностей о возобновлении турпотока на тот случай, если не получится прийти к подобному соглашению на уровне всего Евросоюза. При этом в качестве документа, разрешающего въезд туристу в королевство, могут служить не ковидные паспорта, против которых категорично настроены российские чиновники, а сертификат о прививке от коронавируса. Подобные справки начали выдавать гражданам РФ уже в январе.
«Идея сертификатов вакцинации от COVID-19 нам кажется фундаментальной, хотя бы изначально в странах шенгенского соглашения, а также с важными рынками, среди которых я назвал бы и Россию»,
— пояснил Хосе Луис Сореда.
Он также добавил, что в 2020 году туристический рынок Испании понес убытки на уровне €100 млрд К сожалению, есть все основания полагать, что и в 2021-м туристический сезон снова может провалиться. Избежать этого поможет, в частности, возвращение россиян на испанские курорты.
«Нельзя тратить ни секунды, открыть границы как можно скорее. Испания не может позволить себе еще одно лето без туристов»,
— заключил эксперт.
Отметим, что инициатива испанского турбизнеса не противоречит новым практикам европейских стран по выдаче разрешений на въезд для иностранных граждан. В частности, Кипр летом начнет пускать вакцинированных путешественников. Пока в их числе только британцы, но если власти острова сертифицируют российскую вакцину «Спутник V», то к ним добавятся и россияне. Подобные условия открытия границ для граждан РФ сейчас рассматривают также Греция и Израиль.