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Что стоит посмотреть в самой маленькой стране в мире 

Мария Грибова 11 часов назад
Что стоит посмотреть в самой маленькой стране в мире
Фото: depositphotos.com
Ватикан — город-государство, который расположен в одном из районов Рима и занимает площадь всего в 44 гектара. Он был основан в 1929 году Римской Католической церковью, управляется Папой Римским и конклавом кардиналов, имеет статус независимого государства. «Рамблер» расскажет о том, что стоит посмотреть в самой маленькой стране в мире.
Свое путешествие по Ватикану можно начать с Собора Святого Петра. Вход бесплатный, однако стоит помнить о дресс-коде — ноги и плечи должны быть прикрыты. На куполе собора есть смотровая площадка, с которой можно насладиться видом всего Рима. А в музеях Ватикана, длинной в девять километров, собраны самые ценные экспонаты искусства со всего света. Стоимость входного билета составляет до 30 евро.
Значимую часть Ватикана занимают сады, а именно 20 гектаров. Большая их часть была создана по указанию пап еще в эпохи Возрождения и барокко. В западной части Ватиканских садов находится Ватиканский гелипорт — специальный вертолетный аэровокзал для пап, открытый в 1976 году, соединяющий Папское государство с римскими международными аэропортами Фьюмичино и Чампино.
Безусловно, никто не сможет пройти мимо египетского обелиска, расположенного на площади Святого Петра. Он сделан из розового гранита, а его высота составляет 25,5 метров. В Рим обелиск был привезен в 37 году императором Калигулой.
Помимо этого туристов может заинтересовать трон Святого Петра, Гроты, Сикстинская Капелла и Станцы Рафаэля.
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Комментарии 1
Заграница , Католическая церковь
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