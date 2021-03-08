Ватикан — город-государство, который расположен в одном из районов Рима и занимает площадь всего в 44 гектара. Он был основан в 1929 году Римской Католической церковью , управляется Папой Римским и конклавом кардиналов, имеет статус независимого государства. «Рамблер» расскажет о том, что стоит посмотреть в самой маленькой стране в мире.

Свое путешествие по Ватикану можно начать с Собора Святого Петра. Вход бесплатный, однако стоит помнить о дресс-коде — ноги и плечи должны быть прикрыты. На куполе собора есть смотровая площадка, с которой можно насладиться видом всего Рима. А в музеях Ватикана, длинной в девять километров, собраны самые ценные экспонаты искусства со всего света. Стоимость входного билета составляет до 30 евро.

Значимую часть Ватикана занимают сады, а именно 20 гектаров. Большая их часть была создана по указанию пап еще в эпохи Возрождения и барокко. В западной части Ватиканских садов находится Ватиканский гелипорт — специальный вертолетный аэровокзал для пап, открытый в 1976 году, соединяющий Папское государство с римскими международными аэропортами Фьюмичино и Чампино.

Безусловно, никто не сможет пройти мимо египетского обелиска, расположенного на площади Святого Петра. Он сделан из розового гранита, а его высота составляет 25,5 метров. В Рим обелиск был привезен в 37 году императором Калигулой.

Помимо этого туристов может заинтересовать трон Святого Петра, Гроты, Сикстинская Капелла и Станцы Рафаэля.