Царство бомжей под городом веселья

Лас-Вегас — город казино и веселья. Однако у него есть и обратная сторона, где роскоши и развлечениям противостоят крысы, отходы и тысячи нищих.

К 1990-м годам под Лас-Вегасом построили десятки километров ливневой канализации. Некоторые ее участки — это широкие бетонные тоннели, где сейчас живут сотни бездомных. Место, куда вряд ли захотят спуститься ошеломленные огнями города туристы, похоже на отдельный мир, где люди борются не за выигрыш, а за выживание.

Смотрите видео, чтобы узнать, как тысячи бездомных живут под Лас-Вегасом.