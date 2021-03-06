Царство бомжей под городом веселья

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Царство бездомных под городом веселья 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Лас-Вегас — город казино и веселья. Однако у него есть и обратная сторона, где роскоши и развлечениям противостоят крысы, отходы и тысячи нищих.
К 1990-м годам под Лас-Вегасом построили десятки километров ливневой канализации. Некоторые ее участки — это широкие бетонные тоннели, где сейчас живут сотни бездомных. Место, куда вряд ли захотят спуститься ошеломленные огнями города туристы, похоже на отдельный мир, где люди борются не за выигрыш, а за выживание.
Смотрите видео, чтобы узнать, как тысячи бездомных живут под Лас-Вегасом.
Ранее "Рамблер" рассказывал про затерянные места на Земле, которые реально существуют.
Заграница , Видео
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