Что будут из себя представлять европейские ковид-паспорта 

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Не так давно СМИ шумно обсуждали новость о введении ковид-паспортов на территории Евросоюза . В Брюсселе решение подтвердили, а уже в марте этого года Еврокомиссия представит план по введению новых паспортов.

Как сообщает газета The Financial Times (FT), Еврокомиссия уже направила в дипломатические ведомства 27 стран — участниц ЕС основные принципы создания системы так называемых ковид-паспортов.

В Еврокомиссии стараются ввести паспорта как можно, чтобы страны ЕС смогли снять ограничения на передвижение к началу туристического сезона. На этом особенно настаивают самые "курортные" страны Европы, Испания, Португалия и Италия.

О том, что из себя будут представлять ковид-паспорта, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как выяснил "Рамблер", в них будет содержаться следующая информация:

— Доказательство того, что человек был вакцинирован.

— Результаты тестов для тех, кто еще не смог пройти вакцинацию.

— Информация о выздоровлении от коронавируса.

Ожидается, что паспорта будут использоваться на практике начнется не ранее чем через 3-4 месяца.

Глава Еврокомиссии отметила, что «цифровой зеленый пропуск» (Digital Green Pass) должен облегчить передвижение как внутри ЕС, так и за его пределами.