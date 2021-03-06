Что будут из себя представлять европейские ковид-паспорта 

Не так давно СМИ шумно обсуждали новость о введении ковид-паспортов на территории Евросоюза. В Брюсселе решение подтвердили, а уже в марте этого года Еврокомиссия представит план по введению новых паспортов.
Как сообщает газета The Financial Times (FT), Еврокомиссия уже направила в дипломатические ведомства 27 стран — участниц ЕС основные принципы создания системы так называемых ковид-паспортов.
В Еврокомиссии стараются ввести паспорта как можно, чтобы страны ЕС смогли снять ограничения на передвижение к началу туристического сезона. На этом особенно настаивают самые "курортные" страны Европы, Испания, Португалия и Италия.
О том, что из себя будут представлять ковид-паспорта, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как выяснил "Рамблер", в них будет содержаться следующая информация:
— Доказательство того, что человек был вакцинирован.
— Результаты тестов для тех, кто еще не смог пройти вакцинацию.
— Информация о выздоровлении от коронавируса.
Ожидается, что паспорта будут использоваться на практике начнется не ранее чем через 3-4 месяца.
Глава Еврокомиссии отметила, что «цифровой зеленый пропуск» (Digital Green Pass) должен облегчить передвижение как внутри ЕС, так и за его пределами.