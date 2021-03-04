«Мой дом теперь здесь»: история россиянки, переехавшей в Милан ради любви

Маргарита не собиралась уезжать из России, но случайная встреча в отпуске стала началом большой любви. Она переехала к возлюбленному в Милан и обрела не только семейное счастье, но и любимую работу — стала стилистом и фэшн-журналистом. В рамках цикла материалов о россиянах за границей «Лента.ру» рассказывает о жизни Маргариты в Италии.

Внезапный поворот

Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Там же окончила журфак и много мечтала о своем грандиозном будущем в российской журналистике.

С журналистикой у меня срослось, но не так грандиозно, как было в мечтах. Я много публиковалась на фрилансе, но еще больше параллельно работала по другим специальностям. Причем в самых неожиданных местах: от проводницы на поезде «Санкт-Петербург — Москва» до владелицы собственного шоурума, который мы умудрились открыть на пару с подругой.

Казалось бы, жизнь по-своему, но налажена. Какой тут переезд? И тут неожиданно случилась любовь. Случилась она в отпуске, в Милане, в одном из самых модных баров Италии. Все было банально: он просто подошел и завел разговор. Минут пятнадцать общения, а я, допивая свой апероль, уже представляла, какими же красивыми будут наши дети!

Эта любовь была совсем не была про «пострадать», хотя мы из двух разных стран: русская и итальянец. Эта любовь была той самой, из-за которой сильные и независимые девчонки перестают мечтать о должности президента или премии за самое громкое журналистское расследование последних столетий.

Из-за такой любви они просто берут и быстренько собирают чемоданы, бросают родные города, насиженные гнезда, планы, цели и начинают жизнь заново!

Стоит ли рассказывать, что параллельно наш маленький бизнес закрылся и партнерша по бизнесу из самой близкой подруги неожиданно переквалифицировалась в просто «бывшую партнершу по бизнесу». Не зря говорят: с друзьями серьезные делишки лучше не начинать.

Зато в родном городе меня уже ничего не держало, и я легко смогла согласится сначала на длительный трехмесячный отпуск с возлюбленным в его стране, а потом — и вовсе на переезд к нему.

Сказка и реальность

Первое время мне казалось, что я попала в безумно красивый фильм Вуди Алена.

Мы без труда в кратчайшие сроки при помощи знакомых оформили мне визу на год по учебе. И этот год в моей жизни, без сомнения, был слаще любых сицилийских канноли — традиционных трубочек со сладкой рикоттой.

@m_tuchkova

Мой возлюбленный итальянец показывал мне страну, Милан, юг Италии, а заодно и себя — только с самых выигрышных и элегантных сторон.

У меня были завтраки, обеды и ужины в лучших ресторанах. Прогулки по Средиземному морю на маленькой яхте, месячный трип по итальянским островам с остановками в самых живописных местах. Галантный, красивый и, самое главное, бесконечно заботливый мужчина рядом.

«Разве это не сказка?» — спрашивала я сама себя в редкие моменты ностальгии по родному хмурому Питеру. А ностальгия, должна сказать, начала накатывать на меня где-то спустя полгода.

Одним утром я проснулась и поняла: блин, а я не в кино. Налаженная когда-то жизнь осталась в Петербурге, а новая, миланская, так всерьез и не началась. Я как будто была в затяжном отпуске. А от бесконечного отдыха, как оказалось, тоже можно устать.

И, как только я это поняла, моя праздная жизнь вечной туристки моментально закончилась. Мне вдруг дико захотелось освоиться в этой стране и начать строить серьезные, долгосрочные планы в Италии.

Задачей номер один было выучить итальянский язык, так как выяснилось, что даже в таком продвинутом интернациональном городе, как Милан, на английском языке говорят единицы. Я была полна решимости заговорить!

Первым толчком в изучении итальянского языка для меня была поездка на целое лето к родственникам моего бойфренда на Сицилию.

Представьте себе: теплый вечер, приятный морской ветерок обдувает лицо, южные запахи, звездное небо и стол длиною в жизнь с ежедневными семейными обедами и ужинами огромной итальянской семьи, съехавшейся в летнюю резиденцию. В целом, конечно, звучит красиво. Но на деле — квадратная голова каждый день.

Ведь вокруг тебя постоянно веселая, шумная толпа, которой бы неплохо понравиться — потенциальные родственники, как ни крути! Но говорит эта толпа без умолку, жестикулируя, повышая голос. И главное, говорит на языке, который тебе пока еще не понятен.

Удовольствие, конечно, так себе.

Зато, после столь затяжного пребывания в гостях, вернувшись на север Италии, я уже вовсю могла постоять за себя в миланских пробках, крича обидчикам из окошка накрашенными губками суровые сицилийские паролачи. Мат, по-нашему.

Позже я прошла курсы грамматики, убрала южный диалект, оставив его для поездок на остров, и начала потихоньку болтать на грамотном итальянском.

Поиск призвания

Заговорив, я быстренько начала самостоятельную социализацию в городе, пока мой любимый работал. Записывалась на курсы всего подряд в надежде, что что-то зацепит. Но ничего всерьез не цепляло. Нравилось многое, но все же ни от чего в груди не екало, хоть и было интересно.

@m_tuchkova

А город потихоньку все больше и больше влюблял меня в себя. Я уже разъезжала по Милану на велосипеде в туфлях, как истинная местная модница, как вдруг срок действия моей годовой визы истек.

Варианта продлить визу не нашлось, и я уже приготовилась уезжать. Думала, ничего, поживем чуть-чуть на два города — три месяца тут, три месяца там, и больше вместе, чем врозь. А вечером, за день до отлета, мой amore сделал мне предложение руки и сердца.

Для меня это было приятной неожиданностью. Ведь стереотип, что итальянцы долго не женятся, сожительствуя по 10, а то и 20 лет, — абсолютная правда. Мой теперь уже муж, оказался скорее исключением.

Приняв предложение, домой я все равно, конечно, слетала. Но через три недели вернулась, и уже насовсем. Мы быстренько сыграли в Милане скромную свадьбу в узком кругу самых близких, и проблема с документами, расставаниями и встречами отпала сама собой. По замужеству в Италии моментально дают вид на жительство.

Как только из синьорины я официально превратилась в сеньору, то есть замужнюю женщину, я решила срочно найти работу. Сначала я что-то думала в сторону итальянской журналистики, потом пыталась пристроиться помощницей дизайнера, затем, после очередных курсов, даже начала немного шить на заказ, но все было не по душе.

Позже я устроилась на несколько месяцев по контакту в один аутлет, и именно там совершенно случайно познакомилась с одной покупательницей, которая разглядела во мне талант персонального шопера и стилиста.

Собственно, она и стала моей первой клиенткой. Второй — ее сестра, затем — подруги, специально прилетевшие на шопинг в Милан. А дальше это сарафанное радио было уже не остановить.

Змеи и лисички

Сбежав из аутлета, я устроилась на полставки в компанию посерьезней — Max Mara Group. Уже были и опыт, и знание языка, и оправданная наглость. В свободное время я активно работала персональным шопером для русских туристов, получая от этого огромное удовольствие!

@m_tuchkova

Всего я проработала там чуть больше года и получила незабываемый опыт. А заодно и закалила характер. Чтоб жизнь в новой стране сахаром не казалась, итальянки — коллеги в большом женском коллективе — начали себя проявлять с самой, прямо сказать, мерзопакостной стороны.

Ревновали моим успехам в работе и всячески вставляли палки в колеса, устраивали заговоры, мелкие подставы и бесконечно искали повод — к чему бы придраться и что бы такого скорее доложить обо мне начальству, чтобы оно мне потом устроило нагоняй.

Но зато на этой работе я прошла обучение в сфере моды и стиля у ведущих итальянских специалистов. Как только мой третий контракт закончился, я сама отказалась от предложения его продлить и отправилась в свободное плавание.

Клиентов, приезжающих на шопинг специально ко мне, уже было более чем достаточно. Нужно ли говорить, что мода к этому моменту смогла окончательно покорить мое сердце?

На сегодняшний день я работаю на себя и с итальянками сталкиваюсь уже совсем в другой роли. Я привожу им клиенток и таким образом приношу порой весьма немаленькие деньги. В таких отношениях итальянские женщины, те же продавцы в местных бутиках, превращаются в милых лисичек, которые не жалеют ни улыбок, ни комплиментов, ни кофе с шампанским.

В общем-то, ничего плохого я в этом не вижу, но искренних, крепких дружеских отношений у нас с итальянками не выходит. Приятельницы — да! Подруги — сложно. Слишком большая разница менталитетов.

Хотя и тут судьба уготовила мне приятное «исключение из правил», и с одной итальянкой мы смогли завязать настоящую дружбу, такую, когда друг за друга горой. Любая славянка, живущая на территории Италии, подтвердит: такой итало-русский женский союз — большая редкость!

Другой ритм

В остальном итальянский менталитет мне весьма импонирует. Нам действительно есть чему у них поучиться!

Взять только умение быть в моменте, радоваться мелочам, наслаждаться жизнью и даже в самый тяжелый день в обеденный перерыв получать искреннее удовольствие от еды и общения с теми, с кем делишь стол.

@m_tuchkova

И улыбаются они гораздо чаще, чем русские. Я и сама тут слегка изменилась: мой природный оптимизм, которого из без Италии было немало, под местным солнцем стал проявляться еще чаще, а это действительно влияет на качество жизни.

Помните, как поется в детской песенке: «от улыбки станет мир светлей»? Иногда думаю, может, поэтому в Италии так много солнечных дней в году?

Конечно, были и такие моменты, к котором пришлось привыкать, поскрипывая зубами. Например, что в воскресенье и понедельник многое не работает, начиная от булочных и заканчивая отделениями банка.

Хотя в Милане в последнее время ситуация меняется: появляются даже супермаркеты, которые открыты 24 часа, что для Италии очень ново.

На юге страны, я думаю, еще долго такого не сделают: там в некоторых регионах официальный обеденный перерыв по четыре часа, и все закрыто. Но люди не жалуются. Научились подстраиваться, и им другого не надо.

Я сейчас тоже со всем этим смирилась. И уже сама удивляюсь, приезжая в отпуск домой в Петербург, — ну кому может быть нужен круглосуточный солярий на Невском? Оказывается, нужен. Другие ритмы, другие потребности.

Планы на будущее

Если кто-нибудь сейчас меня спросит, скучаю ли я по дому, хочу ли вернуться, я однозначно отвечу: мой дом теперь здесь. Я, безусловно, питаю нежные чувства к родной стране и городу, в котором я выросла и родилась, но возвращаться я не планирую.

Мне кажется, для стилистов Милан — один из наиболее подходящих городов на планете. Вдохновение тут как будто летает в воздухе. Не зря его зовут мировой модной столицей.

И именно тут, уже с головой нырнувшая в моду, я в какой-то степени вернулась и в журналистику, правда с приставкой «фэшн». Периодически я пишу что-то о моде для разных изданий, а для души завела свой Telegram -канал о моде и назвала его «Из Милана с любовью».

Там я ежедневно обсуждаю показы, коллекции, отдельные вещи и новинки, говорю о стилях, под настроение даже даю советы по визуальной коррекции фигуры. Периодически я делюсь фотографиями стильно одетых пожилых итальянцев, которых я постоянно встречаю на миланских улицах. О своей жизни я больше рассказываю в Instagram

Вот так удивительно все сложилось — приехав сюда за любовью, я заодно нашла дело всей своей жизни.

А что касается семейного счастья, помните, в первую встречу со своим будущим мужем я представляла, какими же красивыми будут наши общие дети? Так вот, наш маленький сын намного краше детей в тех моих давних мечтах. Но это уже совсем другая история.