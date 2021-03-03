Что власти Бали делают с «провинившимися» россиянами 

Одно из самых популярных направлений у россиян — Индонезия. Остров Бали посещают сотни тысяч российских туристов, а некоторые наши соотечественники даже остаются здесь "зимовать". Причем на острове уже сформировалось "русское комьюнити", состоящее из блогеров, фрилансеров и всех тех, кто работает в удаленном формате.

Приезжие зовут остров "местом силы" и восхищаются особой энергетикой Бали. Однако сейчас на острове не все так просто.

Депортировать американцев

Недавно в США активно обсуждали новость о том, что власти острова собираются депортировать одну из американок, уже несколько месяцев проживающих там. Речь идет о Кристен Грей, которая приехала из Лос-Анджелеса в Индонезию со своей девушкой в 2019-м году и остается там до сих пор.

Как выяснил "Рамблер", девушка не портила природу и не совершала никаких преступлений. Кристен просто рассказывала на весь Twitter о том, как прекрасно пережидать пандемию на Бали, и какое "черное комьюнити" им удалось собрать на острове.

Девушка уверяла, что переезд на Бали станет для многих лучшим решением и "вылечит" от многих американских проблем. На острове, по ее словам, она не только пережидает пандемию, но и живет шикарной здоровой жизнью за маленькие деньги. При этом девушка показывает, что на острове уже собралась немаленькая "афроамериканская диаспора". Грей уже написала об этом книгу, бонусом к которой идут контакты визового агента.

Эти посты стали популярными в Сети, а затем вызвали волну негодования преимущественно у местных жителей. Они возмутились "колонизаторским" поведением американки, тем, что она не платит налоги и не имеет разрешения на работу, а главное — призывами переезжать во время пандемии в фактически закрытую для туристов страну.

Кристен депортировали по причине "публикации информации, которая может привести к нарушению общественного порядка".

… и русских

Но сейчас соцсети шумно обсуждают новость о том, что с Бали выгнали русского блогера-миллионника Сергея Косенко. Причиной стала шумная вечеринка, которую якобы провел блогер, вопреки ограничениям на острове в связи с пандемией.

Власти начали проверку, в ходе которой выяснилось, то блогерво время пребывания на Бали участвовал в продвижении компаний и товаров, что нарушало требования, предусмотренные туристической визой. Решение о депортации Косенко с острова приняло Балийское региональное отделение Министерства юстиции и прав человека.

Совсем недавно стало известно о россиянке Инге Кляве, которая уже 2 месяца находится в тюрьме по обвинению в незаконной организации массового мероприятия.

«По словам россиянки, индонезийцам не понравился её пост в инстаграме с афишей Рождественского бала, к организации которого она не имела отношения — на вечеринке девушка была обычным гостем», — сообщает телеграм-канал Baza.

При этом арест девушка проводила и в камере, и в реанимации, потому как местные правоохранители, несмотря на ее аллергию, отказались предоставлять ей другую пищу

По информации Базы, девушке удалось связаться с консулом РФ, но там ей ничем не смогли помочь. О произошедшем Инга рассказала в письме одному из знакомых.

Упал, отжался

Туристов не щадят и в вопросах соблюдения ограничительных мер. Так, полиция на Бали борется с нарушителями, 90% которых, по словам полицейских, иностранцы.

Соцсети

В Сети такие меры индонезийских властей уже назвали "репрессиями". Многие написали, что пересмотрели свое отношение к острову.