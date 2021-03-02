Отдых на доступных для россиян пляжных курортах подорожал

Отдых по большинству курортных направлений, доступных для российских туристов в настоящее время, повально подорожал. Об этом со ссылкой на данные сервиса поиска и покупки туров Level.travel пишет « Комсомольская правда ».

К примеру, по информации экспертов, цены на поездки в Объединенные Арабские Эмираты возросли вдвое по сравнению с прошлой зимой — на данный момент отдыхающие платят в среднем 161 тысячу рублей за тур на двоих.

Стоимость путешествия на Кубу выросла на 48 процентов — россияне платят не меньше 147 тысяч рублей за недельный тур на двоих, а за отпуск на Мальдивах — примерно 391 тысячу рублей, что на 31 процент больше, чем в 2020 году. Кроме того, продажи туров на остров Занзибар выросли в 50 раз — средняя стоимость отдыха там составляет 185 тысяч рублей.