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Куда можно слетать весной, чтобы насладиться теплом 

WomanHit.ru 6 часов назад
Куда можно слетать весной, чтобы насладиться теплом
Фото: WomanHit.ru
Ограничения постепенно снимаются, а с этим приходит желание улететь в новые страны.
Карантин заставил нас бояться лишний раз сдвинуться с места. Что в мегаполисах, что в небольших городах, люди сидели дома, пока в ЕС то открывались, то закрывались границы между странами. Если вы до сих пор путаетесь, куда можно или нельзя поехать, вот список открытых для россиян стран:

Абхазия

С 1 августа 2020 Абхазия сняла ограничения на въезд для россиян. Лететь туда стоит, чтобы посмотреть горы, съездить на дегустационный тур с чачей и посмотреть полуразрушенные дворцы. Это дешевый отдых на случай, когда вам хочется погреться на солнце, но кошелёк не ломится от денег. А самые смелые даже смогут искупаться в море — в этот сезон оно ещё не кишит бактериями, так что можно смело нырять вглубь волн.

Армения

Весной в Армении не жарко — температура колеблется в пределах +5—10 градусов. Это идеальное время, чтобы пройти по всем достопримечательностям и не измучиться жарой. Перед въездом не забудьте сделать тест на коронавирус. Советуем начать с Еревана, затем поехать в город близ озера Севан и завершить путешествие подъемом в горы. Если вам повезёт и не будет типичного для вечны дождя, отпуск пройдёт на славу.

Греция

На данный момент в Греции действует ограничение на количество туристов. Из России в неделю могут прилетать не больше 500 человек и только через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. Перед въездов нужно подать заявление на сайте travel.gov.gr и отрицательного теста, сделанного не позднее чем за 3 дня до въезда. Зато потом можно разгуляться, ведь Греция — идеальная страна для отпуска! Вкусная еда, множество пляжей и культурных достопримечательностей… Восторг!

Египет

Теперь в Египет тоже можно летать — авиасообщение восстановлено с 2 сентября 2020. Главное сделать справку не раньше чем за 3 дня до въезда, а потом можно исследовать Красное море. В первый раз летите в Шарм-эль-Шейх — там самые красивые коралловые рифы и множество развлечений вроде аквапарков, паркетов с фруктами и сладостями, парков. Позже можно отправиться в Каир — здесь стоит посетить великолепные исторические музеи и комплекс пирамид в Гизе, пригороде Каира.

ОАЭ

В Эмиратах сейчас не совсем понятная ситуация из-за отмены развлекательных программ и особых правил поведения в ресторанах. Однако русским это не мешает — до сих пор количества рейсов не хватает, чтобы удовлетворить интерес туристов. Не забывайте делать тест и бронируйте отель не меньше чем на 10 дней, чтобы быть уверенными, что отпуск вы проведёте спокойно. А там уже стоит наслаждаться морем, свежими фруктами и отличной погодой.
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Заграница , ЕС
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