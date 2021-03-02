Как выглядит самый большой пассажирский самолет в мире 

Пассажирские самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, несмотря на то, что многие люди страдают аэрофобией. Кому-то большие самолеты внушают больше доверия, чем маленькие, поэтому они специально подбирают рейсы под тип судна. "Рамблер" рассказывает о самом большом пассажирском самолете в мире.

Самым большим пассажирским самолетом в мире является Airbus A380. Он может пролететь 15 400 километров без посадки и вмешает в себя от 500 до 800 пассажиров в зависимости от конфигурации. Его высота составляет 24 метра, длина — 73 метра и размах крыла 79 — метров.

Его первый полет состоялся в 2005 году, а уже в 2006 он начал перевозить пассажиров.

Сейчас Airbus A380 сняли с производства из-за того, что он оказался не востребован у авиакомпаний. Многие предпочитают выполнять рейсы с пересадками. Кроме того, чаще всего самолет используют в комплектации с тремя классами: первым, бизнесом и экономом. В сентябре 2020 года компания официально объявила о прекращении производства.

Однако, несмотря на то, что авиалайнер больше не производят, он широко используется авиакомпании. Больше всего самолетов такой модели у авиакомпании Emirates (107 штук), также его закупали и другие зарубежные авиаперевозчики: Singapore Airlines, Qantas Airways, Lufthansa и другие. У российских авиакомпаний этого самолета нет. На нем можно полететь только из Дубая в Москву и обратно. Эта модель позиционируется у многих авиакомпаний как роскошный лайнер.

Кроме того известны случаи, когда Airbus A380 делали по индивидуальному спецзаказу. Так, первым его себе заказал саудовский мульти-миллиардер, принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд. За изготовление лайнера он заплатил $ 488 млн