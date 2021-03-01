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Чем славится Грузия: почему каждому стоит посетить эту страну 

Катерина Саломе 3 часа назад
Чем славится Грузия: почему каждому стоит посетить эту страну
Фото: depositphotos.com
Недавно стало известно о том, что Грузия открыла границы и вновь принимает гостей. Многие действительно выбирают ее в качестве привлекательного туристического направления. Причин такому ажиотажу огромное количество. О них и расскажет "Рамблер".

Страна невероятной красоты гор и озер

Грузия — поистине страна восхитительной и роскошной природы. Здесь есть все — покрытые снегом высокие горы, бархатные зеленые холмы, субтропические пышные леса, кристальные озера и быстрые реки, и кончено, теплое и ласковое море.
Благодаря такому разнообразию природы, Грузия является прекрасным местом для экстремального туризма, походов и треккинга, экотуризма, альпинизма и пляжного отдыха. А отношение к природе здесь очень бережное: в стране построено множество заповедных зон, куда не дошла цивилизация.

Сокровищница древностей и святынь

Грузия — страна с древней историей. Историки утверждают, что самое первое государство на территории Грузии, Колхидское царство, появилось в середине I тысячелетия до н.э. Грузия также является страной, принявшей христианство практически из первых рук. Сейчас на территории страны можно увидеть множество великолепных православных храмов и монастырей, которые имеют древнюю историю и отличаются красивой архитектурой с превосходными формами и резьбой.

Рай для гурманов

Щедрые грузинские застолья, красивые тосты, огромное количество ароматных разнообразных блюд вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Еда для грузин — это не простая трапеза, это часть национальной культуры. Так же как и сама Грузия, местная кухня очень разнообразна: здесь используют множество видов зелени и трав, ароматные специи (например, хмели-сунели), готовят разные виды соусов к блюдам. Грузины имеют массу рецептов приготовления мяса, дичи и рыбы. Особое внимание нужно уделить грузинскому сыру, сортов которого здесь не мало.

Колыбель виноделия

Грузия является одним из древнейших регионов по производству вина в мире? Традициям по изготовлению вина в этой стране уже 8000 лет. На данный период времени страна производит множество сортов вин, популярных как на родине, так и за рубежом.
Для грузинов вино является национальным достоянием, они считают, что оно объединяет гостей во время застолий. На сегодняшний день виноделие Грузии привлекает туристов со всего мира и неслучайно, что совсем недавно страна была отмечена как «лучшее направления для винного туризма».
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